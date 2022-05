Vincenzo Nibali stopt met fietsen na 2022: “Ik wilde het hier in Messina aankondigen”

Vincenzo Nibali heeft zijn afscheid aangekondigd als wielrenner. De Italiaan zal op het einde van 2022 stoppen als profwielrenner, dat maakte hij bekend na afloop van de vijfde etappe in de Giro. Symbolisch gezien had dit ook waarde, die vijfde rit kwam namelijk aan in Messina, zijn thuisstad.

Een emotionele Nibali kwam voor de microfoon van RAI na de finish. “Ik heb heel lang, vele jaren, gewacht op deze etappe”, aldus de renner van Astana Qazaqstan. “Ik ben op deze plaats begonnen met koersen en trainen, dus ik wil hier bevestigen dat dit mijn laatste Giro en mijn laatste jaar zal zijn.”

De Haai van Messina zal dus op 37-jarige leeftijd stoppen met wielrennen. In deze Giro d’Italia wilde hij nog een keer tonen wat hij in zijn mars had. Nibali verloor echter in de etappe naar de Etna al meerdere minuten, waardoor hij meteen het klassement kon vergeten. “Het is tijd om te stoppen. Ik heb heel lang en heel hard gewerkt, maar dit seizoen is het goede moment voor mij om er een punt achter te zetten.”

De erelijst van Nibali is zeer indrukwekkend. Hij is een van de (zeven) renners die de drie Grote Rondes minstens een keer heeft gewonnen. De Italiaan won de Tour in 2014, de Vuelta in 2010 en de Giro in zowel 2013 als in en 2016. Daarnaast won Nibali ook nog Milaan-Sanremo in 2018 en de Ronde van Lombardije in 2015 en 2017.

Nibali is overigens niet de enige ancien die na dit seizoen stopt met profwielrennen. Zo zullen ook Alejandro Valverde en Philippe Gilbert volgend jaar niet meer te zien zijn in het wielerpeloton.