Thibau Nys tot eind 2024 bij Trek-Segafredo: “Juiste stap op het juiste moment”

Trek-Segafredo heeft de komst van Thibau Nys bevestigd. De 19-jarige Belg zal dit najaar als stagiair aansluiten bij het Amerikaanse WorldTeam, om vanaf 2023 officieel deel uit te maken van de selectie. Hij tekent een contract tot eind 2024 bij Trek-Segafredo.

Nys junior, de regerend Europees kampioen op de weg bij de beloften, zal de komende jaren het rijden op de weg bij Trek-Segafredo blijven combineren met het crossen bij Baloise Trek Lions. Dat is het veldritteam van zijn vader Sven Nys. “Ik voel me vereerd dat ik onderdeel word van Trek-Segafredo”, zegt Thibau Nys in een eerste reactie. “Ik denk dat dit de juiste stap is op het juiste moment, om de stap te maken naar het hoogste niveau.”

“Rijden in de WorldTour is altijd een droom geweest, dat ik dat bij Trek kan doen maakt het extra speciaal. Op deze manier kan ik het koersen op de weg combineren met het veldrijden op het hoogste niveau”, aldus Nys. Volgens ploegmanager Luca Guercilena staat het talent van de 19-jarige buiten kijf. “Zijn veldritresultaten spreken voor zich, maar na zijn Europese wegtitel werd hij nog interessanter voor ons. Dit jaar heeft hij ook al geweldige resultaten behaald op de weg.”

In de sporen van Brand en Van Anrooij

Nys is niet de enige parttime-wegwielrenner en -crosser binnen Trek-Segafredo. “We hebben goede ervaring in die balans met Lucinda Brand en Shirin van Anrooij bij Baloise Trek Lions”, zegt Guercilena. We kijken ernaar uit om hem een stap verder te brengen in zijn carrière.”

Trek-Segafredo zal proberen Nys rustig te brengen. “Zijn introductie in de WorldTour moet zo relaxed mogelijk gaan, gegeven de grote verwachtingen van de media en fans”, vertelt Markel Irizar. De oud-renner is tegenwoordig Talent Scout bij het team. “We gaan samenwerken met Baloise Trek Lions en het huidige team rond Thibau om de perfecte omgeving voor hem te creëren. Hij kan zich zo focussen op zijn ontwikkeling, zonder stress en zonder haast.”