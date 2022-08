Sam Bewley (35) stopt na dit seizoen met wielrennen

Sam Bewley is bezig aan zijn laatste maanden als wielrenner. De 35-jarige Nieuw-Zeelander, die sinds 2012 uitkomt voor BikeExchange-Jayco en voorgangers, heeft dit laten weten via social media. “Been a bloody good time”, vat Bewley zijn carrière samen.

In zijn afscheidspost op social media bedankt Bewley BikeExchange-ploegeigenaar Gerry Ryan, zijn beste vrienden, ouders en partner en profwielrenster Hannah Barnes, die tegenwoordig uitkomt voor de Noorse formatie Uno-X. “Ik kijk ernaar uit om haar nu voor de volle 100% procent te steunen. Ik heb echt genoten van mijn carrière en ik heb ook zoveel te danken aan deze sport, maar het is nu tijd om mijn helm en rugnummers aan de kant te leggen.”

Bewley begon zijn profcarrière in 2010 bij het Amerikaanse RadioShack en mocht zich in zijn eerste profjaar ploeggenoot noemen van onder meer Lance Armstrong, Andreas Klöden, Chris Horner, Levi Leipheimer, Ben Hermans en Daryl Impey. Na iets meer dan twee seizoenen Radioshack stapte hij in mei 2012 over naar Orica GreenEDGE, wat we tegenwoordig kennen als BikeExchange-Jayco.

Nieuw-Zeelander Bewley groeide bij de ploeg van Gerry Ryan uit tot een gewaardeerde helper en ‘cultuurbewaker’ en was belangrijk voor kopmannen als Esteban Chaves, Michael Matthews en de gebroeders Simon en Adam Yates. Persoonlijk succes bleef uit: Bewley wist in al die jaren namelijk geen profzege te boeken.

Hanging the helmet up at the end of 2022! Been a bloody good time ✌️ pic.twitter.com/DDW7zTq6uC — Sam Bewley (@sam_bewley) August 1, 2022