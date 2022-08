Mike Teunissen voor twee jaar naar Intermarché-Wanty-Gobert: “Rol naast Biniam Girmay”

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de komst van Nederlander Mike Teunissen aangekondigd. WielerFlits bracht het nieuws al tijdens de Tour. Teunissen reed in totaal vier jaar in dienst bij Jumbo-Visma. “Voor het eerst geen Nederlands getinte ploeg, dat zal even wennen zijn. Ik heb er echter vertrouwen in dat ik me snel zal thuis voelen.”

Teunissen zal tot en met 2024 koersen in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert. “De komende twee seizoenen zal Mike Teunissen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zijn eigen ambitie in de eendagkoersen en korte rittenkoersen combineren met een rol aan de zijde van Biniam Girmay”, staat er te lezen op de ploegsite.

Mike Teunissen: “Finales kleuren naast Biniam Girmay”

“Net als de rest van de wereld heb ik gezien welke stappen Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux blijft maken”, aldus Teunissen. “Toen het management van het team een groot vertrouwen in mij uitstraalde, hoefde ik de opties voor mijn toekomst niet lang meer te overwegen. Er is voor mij in het klassieke voorjaar een mooie rol weggelegd. Ik wil er de finales kleuren en voor de ploeg kansen creëren in de schaduw van Biniam Girmay.”

Teunissen geeft ook aan dat hij Girmay zal ondersteunen in de sprints. “De overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux wordt natuurlijk wel wennen, want voor het eerst verlaat ik een Nederlands getinte omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat ik in mijn nieuwe omgeving stappen zal kunnen zetten, door bijvoorbeeld van mijn toekomstige ploeggenoten te leren. Het is alom bekend dat de goede sfeer bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux een troef is, ik heb er dus vertrouwen in dat ik me snel thuis zal voelen!”

Aike Visbeek: “Versterking op verschillende terreinen”

Ook ploegleider Aike Visbeek is zeer blij met de komst van zijn landgenoot. “Zijn keuze voor ons team is een bevestiging van onze ambities in de klassiekers en van wat we dit jaar met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hebben laten zien. Met Mike hebben we vanaf volgend seizoen een nieuwe kwaliteitsinjectie om in de finales meer tactische ruimte te kunnen creëren.”

“Zijn uitstekend wedstrijdinzicht en capaciteiten om zich goed te positioneren zijn ook sterke vaardigheden in een rol als lead out renner. Zijn kwaliteiten sluiten aan bij die van onze sprinter Biniam Girmay, aangezien hij in lastige koersen kan overleven. Zijn komst zal ons team dus op verschillende terreinen versterken.”