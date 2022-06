Tom Dumoulin (31) stopt na 2022 met wielrennen

Breaking

Tom Dumoulin stopt na dit seizoen met wielrennen. Dat heeft de 31-jarige Limburger van Jumbo-Visma zelf bekendgemaakt. Hij maakt het huidige seizoen nog wel af bij Jumbo-Visma. Welke koersen Dumoulin gaat rijden, is nog niet bekend. Wel heeft hij van het WK tijdrijden in Australië een doel gemaakt.

Nadat Dumoulin vorig jaar al dicht tegen het punt zat om de fiets in de wilgen te hangen, hebben alle tegenslagen in het afgelopen voorjaar en de ronduit teleurstellende Giro d’Italia hem doen besluiten om na het seizoen 2022 definitief in de remmen te knijpen.

Opgave in Giro

In de vijftiende rit van de Giro d’Italia gaf Dumoulin op. Dit was een van zijn grootste teleurstellingen in zijn loopbaan. Juist omdat deze Ronde van Italië zijn ontdekkingstocht moest worden of hij nog met de beste klassementsrenners kon wedijveren.

“Het lichaam is op, het is leeg. Dit is balen en een grote teleurstelling”, vertelde hij ter plekke aan Han Kock van de NOS. “Het probleem ligt niet aan de rugblessure. Maar ik weet ook niet hoe het dan wel komt. Ik kom niet vooruit. Ik krijg geen kracht, geen vermogen op de pedalen. Het zit er gewoon niet in. Op dit moment heb ik geen ander antwoord.”

Een echte oorzaak voor zijn tegenvallende niveau in de Giro d’Italia werd er in de afgelopen dagen na zijn terugkeer uit Italië niet gevonden. Uit onderzoeken zijn geen bijzondere zaken aan het licht gekomen. Dumoulin gaf wel aan dat hij veel last heeft van diverse kleine pijntjes, die vroeger nauwelijks speelden. En dat hij hier toch wel veel hinder van ondervindt.

In een interview twee dagen voor de Amstel Gold Race gaf Dumoulin al aan dat hij alleen met wielrennen doorgaat wanneer hij nog met de besten kan wedijveren. “Ik ga niet vijf jaar in de marge rijden”, beklemtoonde hij in dit gesprek.

Interesse van andere ploegen

Diverse ploegen hebben in de laatste weken juist nog aangegeven dat ze grote interesse hebben om met Dumoulin volgend seizoen te gaan werken. Hierbij zaten BikeExchange-Jayco, Trek-Segafredo, Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty, BORA-hansgrohe en Israel-Premier Tech.

Met zijn eindzege in de Giro d’Italia, zijn wereldtitel tijdrijden, ritzeges in de drie grote rondes, tweede plek in 2018 in zowel de Tour de France als Giro d’Italia heeft Tom Dumoulin de afgelopen jaren bij Argos-Shimano, Giant-Shimano, Giant-Alpecin, Team Sunweb en Jumbo-Visma een prachtig palmares opgebouwd.