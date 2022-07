‘Luis Léon Sánchez staat voor terugkeer bij Astana Qazaqstan’

Luis Léon Sánchez keert volgend seizoen mogelijk terug naar Astana Qazaqstan. Dat meldt de Italiaanse website Tuttobiciweb. De inmiddels 38-jarige Spanjaard heeft wel nog een doorlopend contract bij Bahrain Victorious.

Het is dus de vraag of Sánchez zijn contract tot eind 2023 verbreekt om over te stappen naar Astana Qazaqstan. In dat geval zou LLS na één jaar alweer terugkeren bij het Kazachstaanse team. Daar koerste hij al van 2015 tot en met 2021, waarna hij een tweejarig contract tekende bij Bahrain Victorious.

Terwijl Sánchez op het punt staat te vertrekken, is de komst van Andrea Pasqualon zo goed als zeker voor Bahrain Victorious. De rappe Italiaan komt over van Intermarché-Wanty-Gobert, waar hij al vroegtijdig had aangegeven dat hij zou vertrekken.