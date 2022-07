Jumbo-Visma versterkt zich met Attila Valter

Jumbo-Visma blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat eerder al Dylan van Baarle, Jan Tratnik en Wilco Kelderman werden vastgelegd, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe dat ook Attila Valter volgend jaar in Nederlandse dienst rijdt. De Hongaarse klimmer (24) komt over van Groupama-FDJ. Voor hoe lang hij tekent, is niet bekend.

Valter maakte in 2018 indruk in het Oost-Europese circuit namens het continentale team Pannon. Daarmee verdiende de Hongaar een transfer naar de opleidingsploeg van CCC. Hij zette die lijn vervolgens sterk door, met onder meer een nationale titel tijdrijden bij de profs, een ritzege op Tignes in de Ronde van de Toekomst en een vierde plaats in de Ronde van Lombardije U23.

Door dat jaar kwam hij ook bij Jumbo-Visma hoog op de scoutingslijst te staan. Uiteindelijk werd Valter na dat jaar prof bij het WorldTour-team van het Poolse CCC.

Daar reed hij een sterk debuutjaar, met onder meer de eindzege in zijn Ronde van Hongarije. Na dat seizoen hield CCC op te bestaan. Het Nederlandse team had toen ook al interesse om hem over te nemen, maar ze had toen nog plek voor slechts één renner. Dat werd Nathan Van Hooydonck, die in dezelfde situatie zat.

Valter tekende daarna bij Groupama-FDJ, voor wie hij vorig jaar de roze trui in de Giro d’Italia droeg. Hij werd uiteindelijk dertiende in het eindklassement, waarmee hij zijn talent voor het rondewerk nog maar eens onderstreepte.

Dit seizoen is de Hongaar een beetje grillig in zijn prestaties. Zo werd hij onder meer vierde in de zware Strade Bianche begin maart en eind april reed hij in aanloop naar de Giro een beresterke Tour of the Alps. Valter werd daarin vijfde.

Tijdens de Giro had hij het echter, om onverklaarbare redenen, lastig. Hij kwam er niet aan te pas, al werd hij in de (door Koen Bouwman gewonnen) negentiende etappe wel vierde. In juni werd hij dan nog tiende in de Mont Ventoux Dénivéle Challenge en werd hij voor het eerst Hongaars kampioen op de weg.

Afgelopen week werd Valter overigens nog aangereden door een motor tijdens een van zijn trainingen. Hij kwam er met de schrik vanaf, al brak hij daarbij wel een aantal tanden. Van zijn fiets was dan wel weer niets meer over. Hij heeft de training op de rollen inmiddels hervat.

Edward Dunbar

Overigens verscheen eerder dit jaar in Belgische media dat Edward ‘Eddie’ Dunbar ook naar Jumbo-Visma zou trekken. Hoewel er met de Ierse klimmer van INEOS Grenadiers gesproken is, zijn die onderhandelingen op niets uitgedraaid. Dunbar vertrekt overigens wel bij de Britse ploeg. In de wandelgangen zingt rond dat hij samen met zijn kopman Adam Yates op weg is naar BikeExchange-Jayco.