Team DSM op pole position voor Stefan Küng

Team DSM is op weg een grote slag te slaan op de transfermarkt. Stefan Küng heeft de wens uitgesproken om aan het eind van het seizoen te vertrekken bij Groupama-FDJ. Meerdere bronnen vertrouwen aan WielerFlits toe dat Küng volgend seizoen overstapt naar het Nederlandse Team DSM. De Zwitser heeft nog een doorlopend contract tot eind 2023.

Küngs manager Olivier Senn zat samen met Marc Madiot in Lausanne, schreef de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. “Andere teams hebben interesse, er liggen een paar zeer goede aanbiedingen”, liet de 28-jarige Zwitser afgelopen week zelf weten. “Ik hoop dat Groupama-FDJ dit volgt, anders gaat mijn pad ergens anders verder.”

Küng wilde van zijn Franse werkgever graag een belangrijkere rol krijgen. Naast het kopmanschap in de klassiekers, wil hij meer vrijheid in de rittenkoersen van een week. Nu ligt de focus van Madiot bij Thibaut Pinot, David Gaudu en Arnaud Démare. Küng wil graag ontdekken waar zijn mogelijkheden liggen na zijn vijfde plek in de Ronde van Zwitserland.

“Het gaat mij er ook om dat ik een van de prioriteiten in het team ben”, voegt de Zwitser daar bij dezelfde krant aan toe. Hij wil dat zijn ploeg hem op waarde schat – niet alleen sportief, maar ook financieel – en daarnaast eist hij een langdurig project dat zich toespits op het tijdrijden met het oog op de Olympische Spelen en het WK (in Zwitserland) in 2024.

Küng werd de afgelopen dagen al gelinkt aan UAE Emirates, BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo. Volgens onze informatie is het Nederlandse WorldTeam van Iwan Spekenbrink de voornaamste kandidaat voor Küng. Zowel die ploeg als Madiot (teammanager Groupama-FDJ) willen de overstap niet bevestigen, maar een transfer lijkt in de maak.