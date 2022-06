Geen grote aankoop Lotto Soudal op til na vertrek Wellens: “Alle vertrouwen in onze jongeren”

Dat Philippe Gilbert eind dit jaar zijn fiets aan de haak hangt, was al even bekend, maar inmiddels is duidelijk geworden dat Lotto Soudal volgend jaar ook niet meer kan beschikken over Tim Wellens. Het Laatste Nieuws meldde gisteren dat Wellens dichtbij een overgang naar UAE Emirates is en vandaag bevestigde John Lelangue, CEO bij Lotto Soudal, in diezelfde krant dat de Belg vertrekt. Dat zal echter niet tot een paniekaankoop leiden bij de Belgische ploeg, voegt hij daaraan toe.

“Tim en ik hebben onder vier ogen gesproken”, zegt Lelangue tegen HLN, dat weet dat ook INEOS Grenadiers nog in de race is om Wellens binnen te hengelen. “Hoewel we bereid waren om het met hem over een contractverlenging te spreken, gaf hij aan dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Daar hebben we begrip voor. Hij heeft het als een gentleman aangepakt en we behouden dan ook het volste vertrouwen in hem voor de rest van het seizoen.”

Twaalf renners nog niet verlengd

Naast Wellens en Gilbert, zijn er nog twaalf renners die nog niet verlengd hebben. Het gaat om Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, Xandres Vervloesem, Viktor Verschaeve, Steff Cras, Andreas Kron, Roger Kluge, Matthew Holmes, Kamil Małecki en Filippo Conca. “Die renners zijn allemaal nog kandidaat om te blijven. Met sommige van hen zijn we ook in vergevorderde gesprekken en is het nog enkel een kwestie van alles op papier te zetten. We willen voor stabiliteit zorgen. Daarom verlengden we eerder ook de contracten van Vermeersch, Van Moer en Van Gils. Het is zeker niet de bedoeling om grote kuis te houden.”

Arnaud De Lie, een van de grote revelaties van dit voorjaar, staat nog wel onder contract tot en met het einde van 2023. Lelangue wil de jonge Belg graag langer aan zich binden, maar dat heeft geen haast. “We willen Arnaud vooral niet opbranden. Hij blijft groeien en zal steeds meer kansen krijgen, niet alleen als spurter, maar ook in de klassiekers. Bovendien zit hij bij ons ideaal in een ploeg waar mannen als De Gendt, Campenaerts en Vermeersch bereid zijn om voor hem te werken. Daarom willen we met hem niet wachten tot volgend jaar om zijn contract open te breken. Alles klopt, maar we willen geen druk op de situatie zetten en nemen onze tijd.”

Geen grote aankopen op til

Na het afscheid van Gilbert en het vertrek van Wellens zal er budget vrijkomen bij Lotto Soudal, maar de ploeg gaat niet direct werk maken van een grote aankoop. “Toch blijven we vasthouden aan onze filosofie om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen”, geeft Lelangue aan. “We hebben er alle vertrouwen in dat onze jongeren verder zullen ontploffen. De Lie (20), Van Moer (24), Van Gils (22), Vermeersch (23)… ze moeten bij ons offensief kunnen koersen en daarnaast rekenen we uiteraard nog op Ewan.”

“In een ploeg met drie echte kopmannen moet iedereen in dienst rijden. Dat is bij ons niet zo en dat willen we zo houden. We kijken dus ook niet naar grote namen met een palmares, maar willen ons middenveld versterken en iemand als Lennert Van Eetvelt (20), die volgend jaar prof wordt bij ons, krijgt ook zijn kans. Renners die erbij komen, moeten we in dat geheel kunnen integreren.”