Bahrain Victorious versterkt zich met Oostenrijker Rainer Kepplinger

Rainer Kepplinger zal de komende jaren uitkomen voor Bahrain Victorious. Dat heeft Hrinkow Advarics Cycleang, de huidige werkgever van de 24-jarige Oostenrijker, vandaag laten weten via social media. Kepplinger tekent voor drie jaar bij de WorldTour-formatie.

Kepplinger tekende in 2021 een contract bij het huidige Hrinkow Advarics Cycleang, een continentale wielerploeg uit Oostenrijk. In zijn eerste halve seizoen voor de formatie werd hij al geselecteerd voor koersen als de Giro del Veneto en de Veneto Classic. Dit jaar is hij bezig aan zijn eerste volledige seizoen voor de continentale ploeg en stak hij al geregeld zijn neus aan het venster.

Kepplinger werd vijfde in de Belgrade Banjaluka, een meerdaagse wielerkoers in Servië en Bosnië-Herzegovina, tweede in de Poolse meerdaagse Tour of Malopolska maar won bovenal de Oberösterreich Rundfahrt. Ook werd hij tweede op het Oostenrijks kampioenschap tijdrijden, achter Felix Großschartner maar voor onder meer Matthias Brändle en Tobias Bayer.

Unieke kans

“Er waren tal van aanbiedingen, maar die van Bahrain Victorious sprak me het meeste aan”, laat de jonge Oostenrijker weten op de website van Hrinkow Advarics Cycleang. “Ik weet dat ik nog veel moet leren. Het gaat in het wielrennen niet alleen over de fysieke prestaties. De ploegleiding van Bahrain Victorious heeft me echter verzekerd dat ze me rustig willen en zullen brengen. Een dergelijke kans komt niet elke dag voorbij, ik moest deze dus met beide handen aangrijpen.”

Kepplinger blonk in zijn jeugdjaren overigens niet uit als wielrenner, maar als roeier. De Oostenrijker werd zelfs wereldkampioen bij de jeugd, maar werd in de coronatijd gegrepen door de fiets. Goed twee jaar later maakt hij de stap naar het allerhoogste niveau.