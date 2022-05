‘Trek-Segafredo heeft interesse in Eritreeër Natnael Tesfatsion’

Natnael Tesfatsion komt momenteel nog uit voor Drone Hopper-Androni Giocattoli, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport er is vanuit de WorldTour interesse in de 22-jarige Eritreeër. Het zou gaan om Trek-Segafredo.

Het is de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio die met het nieuws komt. Volgens Scognamiglio is er een kans dat Tesfatsion volgend jaar zal uitkomen op het hoogste niveau. De beloftevolle renner wordt in verband gebracht met de Amerikaanse wielerploeg Trek-Segafredo, de werkgever van onder meer Bauke Mollema en Jasper Stuyven.

Dat Tesfatsion goed in de markt ligt, is geen verrassing gezien zijn huidige ontwikkeling. De Eritreeër is bezig aan zijn tweede seizoen als beroepswielrenner en wist, zeker dit jaar, al de nodige ereplaatsen te verzamelen. Zo werd hij vierde in de GP Industria, negende in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en deed hij ook in de Tour of the Alps van zich spreken. Tesfatsion begon het seizoen met eindwinst in de Tour du Rwanda.

De snelle Tesfatsion, die ook zijn mannetje staat bergop, is momenteel bezig aan zijn tweede Giro d’Italia. Hij liet zich al meerdere keren opmerken in de aanval, maar eindigde bijvoorbeeld ook als achtste in de sprintersrit naar Messina. Afgelopen zondag maakte hij in de bergrit naar Blockhaus nog indruk in de vroege vlucht, maar kwam hij in een afdaling op hoge snelheid ten val. Tesfatsion kwam echter met de schrik vrij.

Info @Gazzetta_it – mercato – Around stage 9 of @giroditalia we understand from our sources that for @NATNAELTESFATS1 – now with @DHAndroniTeam – it’s possible in 2023 a wt jump. A strong option on the table is @TrekSegafredo @cycling_podcast @elcyclingpod — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) May 16, 2022