Dylan van Baarle dicht bij driejarig contract bij Jumbo-Visma

Dylan van Baarle staat op het punt om een driejarig contract bij Jumbo-Visma te tekenen. Op het sportieve vlak is er een overeenkomst tussen beide partijen. Alleen over de inhoud van het contract wordt nog gediscussieerd. Hiermee versterkt Jumbo-Visma de klassieke kern en heeft het naast Wout van Aert nog een schaduwkopman voor de kasseienkoersen.

Van Baarle was dit voorjaar in onderhandeling met Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en UAE Emirates. De laatste ploeg zou de afgelopen weken zijn afgehaakt in de miljoenendans rond de geboren Zuid-Hollander. Na zijn winst in Parijs-Roubaix is de prijs voor Van Baarle behoorlijk omhooggegaan en zou al ruim boven de twee miljoen euro per jaar liggen.

De bijna 30-jarige Van Baarle kwam drie jaar uit voor de opleidingsploeg van Rabobank. Vervolgens werd hij in 2013 door Jonathan Vaughters opgevist en reed hij vier jaar voor de Amerikaanse ploeg. In 2018 koos hij bewust voor Team Sky, omdat hij overtuigd was dat hij bij de beste ploeg van de wereld weer stappen kon zetten. Juist op de trainingskampen met Chris Froome en Geraint Thomas richting de Tour de France zag hij hoe hard deze klassementsrenners werkten om hun doel te bereiken.

Inmiddels is de klassieke kern van Jumbo-Visma behoorlijk sterk. Naast Wout van Aert en Dylan van Baarle hebben ook Tiesj Benoot en Christophe Laporte meerjarige contracten bij de Nederlandse ploeg. De verbintenissen van Mike Teunissen en Nathan van Hooydonck lopen op het einde van dit seizoen af. Of Teunissen bij Jumbo-Visma blijft is onduidelijk. Al is de Noord-Limburger een renner waar meerdere ploegen interesse in hebben.