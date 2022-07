‘Thomas Gloag verkiest Jumbo-Visma boven INEOS Grenadiers’

Volgens Daniel Benson, journalist bij VeloNews, rijdt Thomas Gloag volgend jaar voor Jumbo-Visma. De 20-jarige Brit werd gelinkt aan INEOS Grenadiers, maar geeft de voorkeur aan de Nederlandse formatie.

Gloag komt over van Trinity Cycling, waar hij sinds 2021 voor rijdt. Voor die ploeg werd hij vorig jaar vierde in de Baby Giro en boekte hij ritwinst in de Ronde d’Isard. Dit seizoen werd hij derde in de Flèche Ardennaise. Gloag was ook al mee op trainingskamp met INEOS Grenadiers, maar tekent zijn eerste profcontract bij Jumbo-Visma, aldus Benson.

Jumbo-Visma mengt zich nadrukkelijk op de transfermarkt. Nadat eerder al Dylan van Baarle, Jan Tratnik en Wilco Kelderman werden vastgelegd, bracht WielerFlits zondag op basis van bronnen naar buiten dat ook Attila Valter volgend jaar in Nederlandse dienst rijdt. Nu lijkt Gloag het team ook nog te versterken.

🚨 New signing 🚨 Thomas Gloag has signed for Jumbo-Visma for next year. Ineos had been linked with the talented 20-year-old and even hosted him at a training camp but he's off to Jumbo.

