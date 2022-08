Alex Baudin voor twee jaar naar AG2R Citroën: “Een kinderdroom die uitkomt”

AG2R Citroën heeft zich weten te versterken met de Fransman Alex Baudin. De 21-jarige Fransman komt dit jaar uit voor de continentale Zwitserse formatie Tudor Pro Cycling van voormalig toprenner Fabian Cancellara. Baudin spreekt in een persbericht van een “kinderdroom die uitkomt”.

Dit seizoen rijdt Tudor, de huidige ploeg van Baudin, nog op een Continental-licentie. Cancellara wilde echter graag weer een profploeg in Zwitserland optuigen om de vele talenten daar een tussenstap naar de WorldTour te geven en dus zal de formatie vanaf volgend seizoen door het leven gaan als een ProTeam. De inmiddels 41-jarige Cancellara hoopt met Tudor – de hoofdsponsor maakt luxe polshorloges – in de toekomst zélfs de stap naar de hoogste wielerdivisie te maken.

Baudin heeft besloten om niet mee te groeien met Tudor Pro Cycling en maakt nu al de overstap naar de WorldTour. Teammanager Vincent Lavenu is blij met zijn nieuwste aanwinst. “We kennen Alex goed. Het is een talentvolle jongen die al mooie resultaten heeft verzameld. Hij boekt nog altijd progressie en hij past als klimmer/puncheur helemaal binnen onze filosofie.”

Baudin won dit seizoen al een etappe in de hoog aangeschreven rittenkoers Giro della Valle d’Aosta en was ook succesvol in de Istrian Spring Trophy en Le Tour de Bretagne. Verder reed hij in koersen als de Classic Loire Atlantique, La Roue Tourangelle en de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik bij de eerste twintig. “Dit is de beloning na jaren keihard te hebben gewerkt”, aldus Baudin.