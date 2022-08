Uno-X bevestigt komst van Alexander Kristoff

Alexander Kristoff zal de komende jaren uitkomen voor Uno-X. De transfer hing al enige tijd in de lucht en vandaag heeft de Noorse formatie de deal ook wereldkundig gemaakt. De 35-jarige Kristoff verlaat Intermarché-Wanty-Gobert en tekent voor drie jaar bij Uno-X.

De ervaren Kristoff had al langer een aanbieding van Uno-X op zak en vorige maand konden we in Noorse en Deense media al lezen dat de deal in kannen en kruiken was. Intermarché-Wanty-Gobert, de huidige ploeg van Kristoff, heeft overigens nog wel geprobeerd om de ervaren renner langer aan zich te binden. De winnaar van Milaan-San Remo (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2015) kiest echter voor een nieuw – drie jaar durend avontuur – bij de ploeg uit zijn thuisland Noorwegen.

Kristoff liet dit seizoen al meermaals zien dat hij absoluut nog niet versleten is. De sterke sprinter won dit jaar de Clásica de Almería, Scheldeprijs en een etappe in de Tour of Norway. Ook verzamelde hij meerdere podiumplaatsen en mocht hij als sprintkopman zijn opwachting maken in de Tour de France. In de Franse ronde wist hij de ploeg geen ritoverwinning te bezorgen, maar eindigde hij na drie weken koers wel als derde op de Champs-Élyseés.

Vertrouwen

“Ik hoop dat ik de komende jaren kan blijven presteren. Dat is de ambitie, al wordt het er met de jaren niet makkelijker op. Maar ik denk dat ze bij de ploeg ook inzien dat ze met mij ook meer PR genereren. Ik hoop verder ook mijn ervaring door te geven aan de jongere renners binnen de ploeg. Ik heb nog nooit een contract voor drie jaar getekend. Zo ver wilde Intermarché ook niet gaan. Het is een blijk van vertrouwen dat ze een oude man een driejarig contract willen geven!”, klinkt het in gesprek met TV 2 Sport.

Zijn toekomstige werkgever Uno-X koerst al enkele seizoenen op een ProTeam-licentie en timmert de laatste jaren flink aan de weg met beloftevolle jongeren als de gebroeders Tobias en Anders Halland Johannessen, Anthon Charmig, Rasmus Tiller en Torstein Træen. Met Kristoff als kopman, boegbeeld, wegkapitein en mentor hoopt Uno-X een extra stap te zetten en nog meer uitnodigingen te ontvangen voor grote wedstrijden.