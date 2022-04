Frans beloftekampioen Valentin Retailleau tekent profcontract bij AG2R Citroën

AG2R Citroën hevelt deze zomer Valentin Retailleau over van de belofteploeg naar het profteam. De regerende Franse beloftekampioen ondertekende namelijk een profcontract tot en met 2024 bij het WorldTeam, dat ingaat op 1 augustus. Retailleau reed in de voorbije maand naar de derde plaats in Gent-Wevelgem voor beloften.

Retailleau is bezig aan zijn zesde jaar in het opleidingsprogramma van AG2R Citroën en mocht in 2021 als stagiair alvast kennismaken met het grote werk. “Ik ben heel blij om prof te worden bij AG2R Citroën. Na zes jaar in hun opleidingsprogramma, is het een bekroning. Ik dank het team voor het vertrouwen dat het in mij heeft gesteld voor al die jaren en in ieder geval tot en met 2024. Mijn tijd als stagiair bij het team van augustus tot oktober 2021 is heel goed verlopen en we zijn erin geslaagd een akkoord te bereiken om me in augustus 2022 bij het team te voegen.”

Alvorens de 21-jarige renner zich voltijds op het wielrennen gaat storten, maakt hij eerst zijn studie nog af. “Ik kan niet wachten om mijn oude vrienden van AG2R Citroën U23 weer te zien en mijn nieuwe teamgenoten te leren kennen. Ik wil zoveel mogelijk leren van degenen die meer ervaring hebben, zodat ik vooruitgang kan blijven boeken.”

‘Interessant profiel als puncheur’

Volgens ploegmanager Vincent Lavenue heeft Retailleau zijn plaats verdiend binnen de profploeg. “Parallel aan zijn universitaire studies heeft hij zich sportief kunnen ontwikkelen en uitstekende resultaten behaald zoals zijn titel tijdens het Frans kampioenschap voor beloften en zijn recente derde plaats in Gent-Wevelgem. Valentin heeft een zeer interessant profiel als puncheur. En we hebben zijn talent en zijn vermogen om zich in de groep te integreren al gezien tijdens zijn stage vorig jaar.”