Mike Teunissen nadert akkoord met Intermarché-Wanty-Gobert

Mike Teunissen verlaat aan het einde van het seizoen Jumbo-Visma. De 29-jarige klassiekerspecialist kon bij Jumbo-Visma blijven, dat hem graag had willen behouden. De Limburger kiest echter voor zijn eigen kansen bij Intermarché-Wanty-Gobert, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. Beide partijen werken aan de laatste details van het contract en hopen snel helemaal rond te komen.

Er was van meerdere teams interesse voor Teunissen. Ook BikeExchange-Jayco was zeer concreet, waar hij als lead out opnieuw zou samenwerken met Dylan Groenewegen. Ook zou hij daar een vrije rol in het voorjaar kunnen krijgen. Uiteindelijk koos de klassiekerspecialist niet voor dat aanbod, omdat op dit moment nog niet duidelijk is of de Australische ploeg volgend jaar over een WorldTour-licentie beschikt. Zij bungelen onderin de degradatiezone.

Teunissen wilde dat afwachten. Maar door de ontwikkelingen rondom Quinten Hermans bij Intermarché, kwamen die onderhandelingen plots in een stroomversnelling. De Limburger – in 2019 won hij de eerste rit in de Tour de France, met geel als beloning – kan bij de ploeg van Aike Visbeek rekenen op het schaduwkopmanschap in de voorjaar- en najaarsklassiekers. Daarnaast heeft hij de garantie gekregen om ieder jaar een grote ronde te kunnen rijden.

In de overige wedstrijden zal Teunissen daarnaast als lead out-man gaan fungeren voor Biniam Girmay. Die voorwaarden gaven de doorslag om niet langer op BikeExchange-Jayco te wachten, tezamen met het vertrouwen dat Intermarché in hem heeft. Beide partijen naderen een akkoord. Teunissen kiest zodoende voor zichzelf. Jumbo-Visma wilde graag met hem door, maar door de komst van Dylan van Baarle was hij in de pikorde voor de klassiekers en de Tour de France gedaald.

Dat zag hij niet zitten en dus koos de snelle man eieren voor zijn geld. Teunissen komt bij Intermarché-Wanty-Gobert onder meer ex-ploegmaat Taco van der Hoorn tegen. De Limburger reed zes jaar bij Jumbo-Visma en tussendoor twee seizoenen bij Team Sunweb.