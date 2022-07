BikeExchange-Jayco versterkt zich met Blake Quick en Rudy Porter

Blake Quick en Rudy Porter worden volgend jaar prof bij BikeExchange-Jayco. Dat meldt de ploeg in een persbericht. Beide jonge Australiërs komen over van het continentale Trinity Racing en hebben een contract getekend voor twee jaar.

De 22-jarige Quick werd in januari nationaal wegkampioen van Australië bij de beloften. Daarnaast wist hij een rit te winnen tijdens het Santos Festival of Cycling, de vervanger van de Tour Down Under. Quick staat vooral bekend als sprinter, wat gezien zijn verleden niet zo verwonderlijk is. Hij komt namelijk van de baan. De één jaar jongere Porter is dan weer vooral een klimmer. Hij werd bijvoorbeeld tweede in de Course de la Paix Grand Prix Jeseníky, achter de Belg Lennert Van Eetvelt.

“Het is al lang een groot doel van me geweest om prof te worden op het hoogste niveau”, zegt Quick. “Ik ben enorm enthousiast om me bij Team BikeExchange-Jayco te voegen, het enige Australische WorldTour-team. Ik heb grote dromen en ik kan me geen betere plek voorstellen om mijn professionele carrière te beginnen, noch betere mensen om mijn dromen na te jagen. Ik ben heel blij en kan niet wachten om volgend seizoen te beginnen bij het team.”

Porter is eveneens blij met zijn overstap. “Een van mijn eerste wielershirtjes als kind was dat van GreenEDGE Cycling. Nu mag ik als een prof dat shirt dragen als renner van het team, het is ongelofelijk. Ik kan er nog steeds niet bij. Het is een heel spannende tijd en ik ben enorm trots om onderdeel te zijn van een nieuwe generatie van dit team. Ik ben er zeker van dat we grote dingen gaan presteren als groep.”

Amber Pate en Alyssa Polites

De vrouwenploeg van BikeExchange-Jayco verwelkomt ook twee nieuwe rensters in 2022. De 27-jarige Amber Pate en de 19-jarige Alyssa Polites sluiten zich aan bij de Australische ploeg.