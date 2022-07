Lotto Soudal aast op Pascal Eenkhoorn

Lotto Soudal maakt werk van de komst van Pascal Eenkhoorn. De 25-jarige Nederlands kampioen heeft ook een aanbieding van Jumbo-Visma op zak en werd bij diverse andere teams aangeboden. Volgens onze bronnen is de deal met het Belgische WorldTeam nog niet helemaal rond, maar zitten de onderhandelingen in een vergevorderd stadium.

Ook Het Nieuwsblad maakt melding van het feit dat de Nederlands kampioen op weg is naar de ploeg van John Lelangue. Eenkhoorn zou ook aangeboden zijn bij Alpecin-Deceuninck. Eenkhoorn maakte als jongere immers al deel uit van de opleidingsploeg van de broers Roodhooft. En gezien de band met Mathieu van der Poel en de lol die ze beiden hadden in de Giro d’Italia, leek dat een match made in heaven. Het – nu nog – Belgische ProTeam ging echter niet in op de aanbieding.

Lotto Soudal daarentegen – dat in 2023 Lotto Dstny zal heten – aast dus wel op de Nederlands kampioen. Eenkhoorn past binnen het zoekplaatje dat Lelangue heeft, terwijl de renner daar zelf ook vindt wat hij zoekt. “Ik heb van de Giro geproefd”, vertelde Eenkhoorn na het behalen van zijn Nederlands titel aan WielerFlits. “Ik zou wel graag grote rondes willen blijven rijden en dan voornamelijk voor etappesucces.” Dat laatste is bij Jumbo-Visma een pak lastiger dan bij Lotto Soudal.

Daarnaast zou Eenkhoorn ook graag meer vrijheid genieten in de iets kleinere Belgische eendagswedstrijden. Ook die kans lijkt bij Lotto Soudal groter dan bij de Nederlandse formatie. Bij Jumbo-Visma deden ze hem dus wel een nieuw aanbod, maar daar is Eenkhoorn tot op heden nog niet op ingegaan. Bij Lotto Soudal – dat vooral inzet op de doorstroming van eigen jeugd – zou hij na Arjen Livyns, Mathijs Paasschens en toptalent Lennert Van Eetvelt die vierde aanwinst zijn.