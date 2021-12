Richie Porte hoopt in de Giro d’Italia zijn cirkel rond te maken

De kans lijkt bijzonder groot dat Richie Porte aan de vooravond van zijn laatste profjaar staat. De 36-jarige Australiër van INEOS Grenadiers heeft van zijn ploeg de opdracht gekregen om zo veel mogelijk van zijn laatste seizoen te genieten. Dat vertelt Porte in een interview met 7News uit zijn thuisland. Komend jaar maakt de Tasmaniër waarschijnlijk zijn opwachting in de Giro d’Italia.

“Het is ook mijn plan om te genieten van het komende jaar”, stelt Porte. “Mijn carrière is tot nu toe een fantastische onderneming geweest, maar we gaan er nog een keer tegenaan. Alleen wil ik wel competitief blijven… Anders is het zonde van onze tijd als familie”, vertelt de vader van een zoon en dochter. “Het is mooi om op een leeftijd van 36 jaar nog steeds te strijden met al die jonge gasten, die zo extreem getalenteerd zijn.”

De wielerwereld maakte in 2010 kennis met de Australiër, toen Porte in het shirt van Saxo Bank vanuit het niets zevende werd in het eindklassement van de Giro d’Italia. Hij nam ook de jongerentrui mee naar huis. Komend jaar hoopt Porte opnieuw de Giro te rijden. “Als ik de cirkel daar kan rondmaken, zou dat een droom zijn. Ik heb altijd van de Giro genoten”, laat hij weten. Als hij er actief is, gaat hij koersen aan de zijde van toptalent Tom Pidcock.

Na zijn actieve carrière wil Porte mogelijk terug verhuizen naar Australië, zoals Mathew Haymen eerder deze maand deed. Hij zou dan graag bijdragen aan de transitie van Australische talenten naar het Europese circuit. “Als er goede, jonge talenten zijn, dan kan ik ze misschien helpen met wegwijs maken door de Europese contacten die ik gemaakt heb. De youngsters helpen die door de mazen van de instituten zijn geglipt, zeg maar. Die rol zou ik graag in het wielrennen willen spelen.”