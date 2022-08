Ex-wereldkampioen Rui Costa verhuist naar Intermarché-Wanty-Gobert: “Materiaal belangrijke factor”

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een nieuwe transfer aangekondigd. Gisteren deden ze dat voor de transfer van Mike Teunissen, vandaag presenteren ze de transfer van Rui Costa. De Portugese renner komt over van UAE Emirates en zal in 2023 te zien zijn in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert.

Na zes seizoenen te rijden voor UAE Emirates, kiest de 35-jarige renner nu voor een Belgisch avontuur bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren. De laatste overwinning van Costa dateert uit 2020, toen hij Portugees kampioen werd op de weg. “Ik wil het team echt bedanken voor het geloof in mij, ik ben ervan overtuigd dat we samen een mooie tijd zullen hebben”, vertelt hij op de ploegsite.

Rui Costa: “Materiaal belangrijke factor”

“Deze nieuwe omgeving zal mij nieuwe kansen bieden. Ik wil vechtlust tonen om collectieve doelen te bereiken en ik droom van de mogelijkheid om nieuwe overwinningen te behalen. Renners van de ploeg vertelden me ook over hun ‘supersnelle’ Cube Bikes. Materiaal is een van de belangrijkste factoren om te kunnen presteren en als ik aan mijn toekomstige fiets denk, voel ik me net een kind dat nieuw speelgoed krijgt.”

Aike Visbeek: “Rui overtuigde ons ervan dat hij de renner was waarnaar we zochten”

Ploegleider Aike Visbeek voegt daar nog aan toe dat de ervaring van Costa een goede aanwinst is voor de Belgische ploeg. “We hebben geleerd dat dat doorslaggevend kan zijn in het behalen van succes. We zijn dan ook blij dat Rui Costa deze belangrijke rol als kapitein zal spelen in de moeilijke wedstrijden en Ardennenklassiekers. Rui is gemotiveerd om zijn ervaring door te geven of om een belangrijke rol te spelen in Grote Rondes naast renners als Louis Meintjes of Biniam Girmay.”

“Bovendien heeft hij een duidelijke persoonlijke ambitie en in onze ploeg willen we hem die balans bieden door hem een prominente plaats te geven in rittenkoersen of zware eendagswedstrijden die bij hem passen. Rui maakt een zeer gemotiveerde indruk en toonde een bijzondere interesse in onze ploeg. Hij overtuigde ons ervan dat hij de renner was waarnaar we op zoek waren”, aldus Visbeek.