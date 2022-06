‘Intermarché-Wanty-Gobert versterkt zich met Laurenz Rex’

Laurenz Rex rijdt volgend jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Duitstalige Belg komt over van Bingoal Pauwels Sauces WB. Het is nog niet duidelijk voor hoelang Rex getekend heeft bij zijn nieuwe ploeg.

De 22-jarige Rex kwam in 2019 en 2020 uit voor Wallonie-Bruxelles Development. Daarna maakte hij de overstap naar de hoofdmacht van de ploeg van Christophe Brand. Rex komt vooral goed tot zijn recht in de kasseiklassiekers. Vorig jaar eindigde hij als 21e in Parijs-Roubaix, dit jaar was hij zestiende in Gent-Wevelgem.

Volgens Het Nieuwsblad had Intermarché-Wanty-Gobert ook graag Sylvain Moniquet overgenomen van Lotto Soudal, maar gaat dat niet door. Moniquet zou opteren voor een langer verblijf bij zijn huidige werkgever. Lilian Calmejane (AG2R Citroën) zou dan wel weer dichtbij een overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert zijn, schreef de Belgische krant eerder.