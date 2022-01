Iljo Keisse ambieert carrière als ploegleider: “Er is al over gesproken”

Iljo Keisse staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen als beroepswielrenner. De inmiddels 39-jarige renner wil nog één jaar vlammen in dienst van Quick-Step-Alpha Vinyl en hoopt daarna ploegleider te worden. “Dat is mijn bedoeling. Ik zou graag in de sport, en, als het even kan, in de ploeg blijven”, klinkt het vanuit het Spaanse Calpe in gesprek met onder meer WielerFlits.

Keisse, die samen met zijn ploeggenoten van Quick-Step-Alpha Vinyl op trainingsstage is in Spanje, wil allereerst nog één jaar zich volledig smijten in dienst van de ploeg. “Ik wil er nog één keer een goed seizoen van maken en overal voor de volle 200% mijn best doen. Het maakt niet uit of dat nu WorldTour-wedstrijden of kermiskoersen zijn. Mijn grootste doel is om sterk te eindigen. En niet dat ik ergens merk dat iemand zou zeggen: ‘Dit is het jaar te veel’.”

“Ik zou graag in de sport blijven”

Keisse hoopt na zijn afscheidsjaar in de wielersport te blijven als ploegleider, het liefst bij zijn huidige werkgever. “Ik zou graag in de sport, en als het even kan, in de ploeg blijven. Mijn bedoeling is eigenlijk om sportdirecteur te worden”, steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Dan vind ik dat je dat beter kan doen na een goed laatste jaar, dan dat je voortdurend het kneusje bent van de ploeg en je het jaar erna tegen de gasten moet zeggen wat ze moeten doen.”

Keisse heeft inmiddels al met de ploegleiding gesproken over zijn ambities, maar er nog niks concreet. “Of Patrick (Lefevere, de teambaas van Quick-Step-Alpha Vinyl, red.) enthousiast is over mijn plan? Dat zou je aan hem moeten vragen! Maar er is al over gesproken.”