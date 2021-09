Team DSM contracteert drie talenten voor opleidingsploeg

Team DSM heeft de komst van drie talenten gecontracteerd voor de opleidingsploeg. Het betreft Moritz Kärsten, Max Poole en Joris Reinderink.

Max Poole

De 18-jarige Max Poole staat te boek als het grootste talent van de drie. De Brit won dit jaar het nationaal kampioenschap bij de junioren en was winnaar in eigen land van het eindklassement van de Junior Tour of Yorkshire en Junior Tour of Mendips. Hij tekent een contract voor één jaar bij de opleidingsploeg om in 2023, op 20-jarige leeftijd, te debuteren bij de WorldTour-formatie, waar hij minstens twee seizoenen (tot eind 2024) onderdeel van zal uitmaken.

Joris Reinderink

Vanuit Nederlandse hoek krijgt Joris Reinderink een kans. De pas 17-jarige renner reed zich in de kijker met goede prestaties in de Vuelta al Besaya en Valromey voor junioren. Bij de opleidingsploeg, waar hij voor twee seizoenen tekent, treft hij opnieuw zijn broer Pepijn, die sinds dit jaar uitkomt voor Development Team DSM. “Ik ben blij om opnieuw met mijn broer te kunnen rijden”, laat Joris weten in het persbericht van de ploeg. “Ik heb mijzelf ontwikkeld als klimmer en ik hoop dat verder door te zetten. Ook hoop ik beter te worden als complete wielrenner en op tactisch vlak.”

Moritz Kärsten

Ook de Duitser Moritz Kärsten is een nieuwe aanwinst. De 18-jarige renner werd onlangs nog tweede in de hoog aangeschreven juniorenkoers Grand Prix Bob Jungels (gewonnen door de Nederlander Joost Brinkman). Op het Duits kampioenschap werd hij dit jaar derde in de tijdrit. Datzelfde resultaat noteerde hij in het eindklassement van de Oostenrijkse rittenkoers Internationale Juniorenrundfahrt.