Italiaans kampioen Filippo Zana op weg naar BikeExchange-Jayco

De toekomst van Filippo Zana van Bardiani-CSF-Faizanè lijkt in de WorldTour te liggen. Volgens de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport is de kersverse Italiaans wegkampioen namelijk op weg naar Team BikeExchange-Jayco.

Zana is aan al zijn derde profseizoen bezig, terwijl hij dit seizoen pas de elite-leeftijd van 23 jaar bereikte. De Italiaan brak in 2021 door met eindzeges in de Vredeskoers en de Sazka Tour. Ook was hij vijfde in de Adriatica Ionica Race, tweede in de Istrian Spring Trophy en derde in de Tour de l’Avenir. Dit jaar won hij de Adriatica Ionica Race en kroonde hij zich tot Italiaans kampioen in de wegwedstrijd.

Volgens Scognamiglio zet Zana komende winter de stap naar de WorldTour. Volgens bronnen van La Gazzetta dello Sport is een deal met Team BikeExchange-Jayco bijna rond. Naar verluidt gaat het om een contract van twee jaar, met een optie voor een derde.

Info @Gazzetta_it – Filippo Zana, the new italian champion now with @Bardiani_CSF, will jump in World Tour in 2023. According to our sources the deal (2 years, option for a third one) is almost done with @GreenEDGEteam @cycling_podcast @elcyclingpod

