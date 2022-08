David Dekker en Chris Harper vertrekken bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma moet het na dit seizoen stellen zonder de 24-jarige David Dekker en de bijna vier jaar oudere Chris Harper, weet WielerFlits. Beiden hadden aangegeven graag bij de ploeg te willen blijven, maar zij konden zich sportief en/of financieel elders verbeteren. Daarop besloten ze te vertrekken. Waar hun toekomst ligt, is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

De Australische klimmer (27) kan volgens VeloNews rekenen op de interesse van BikeExchange-Jayco. De Nederlandse ploeg viste hem in 2020 op bij Bridgelane, waarvoor hij in het continentale circuit indruk had gemaakt. Bij Jumbo-Visma kwam hij in het coronajaar 2020 niet uit de verf. Begin 2021 leek dat wel het geval, nadat hij na Tadej Pogačar, Adam Yates en João Almeida als vierde eindigde in de UAE Tour. Dit jaar zou Harper de Giro d’Italia rijden, maar liep hij vlak voor de start corona op.

Dekker gaat het elders proberen

Ook de Nederlandse sprinter vertrekt bij de geel-zwarten. De zoon van voormalig toprenner Erik Dekker liet in twee jaar slechts een paar keer flitsen van zijn talent zien, maar kreeg vooral af te rekenen met veel pech en blessures. Hij zou bij Jumbo-Visma de kans hebben gekregen om zichzelf in wat kleinere koersen rustig te ontwikkelen, maar Dekker kiest voor een ander traject. Voor hem is er interesse vanuit BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost en vooral WorldTour-nieuwkomer Arkéa Samsic.

De keerzijde van het succes van de Nederlandse ploeg is dat al hun renners ook interessant zijn voor andere teams. Hoewel het budget van Jumbo-Visma fors gestegen is de laatste jaren, kunnen ze niet aan iedere renner sterk verbeterde contracten blijven uitdelen.