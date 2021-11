Alejandro Valverde verlengt officieel zijn Movistar-contract

Het was nog een formaliteit, maar nu is het ook officieel door alle partijen bevestigd. Alejandro Valverde heeft zijn contract bij Movistar met één jaar verlengd. In een sfeervideo van zijn Spaanse ploeg zet El Imbatido ostentatief een streep onder 2022, omdat het normaal gesproken zijn laatste jaar is. Maar Movistar zelf voegt daar aan het eind van de video een vraagteken aan toe.

De 41-jarige Spanjaard zelf kondigde onlangs al aan dat komend seizoen echt zijn laatste is als wielerprof. Wanneer hij dit niveau niet meer had gehaald, was hij vier jaar geleden al gestopt. Maar goed dat hij dat niet deed, want Valverde werd immers in 2018 nog wereldkampioen in Innsbruck.

“Ik ben blij om te bevestigen dat ik nog een jaar bij deze familie zal koersen. Nog steeds met dezelfde wensen en het enthousiasme van mijn eerste dag. Samen met Movistar wil ik komend jaar genieten van elke koers.”

In het verleden zinspeelde Valverde vaker met het idee om te stoppen, maar steeds blijft hij er een jaar aan vastplakken. Ook in 2023?