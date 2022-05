Marco Frigo wordt volgend jaar prof bij Israel-Premier Tech

Marco Frigo maakt volgend jaar zijn debuut als profwielrenner. De 22-jarige Italiaan heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij Israel-Premier Tech. Frigo komt dit seizoen al uit voor Israel Cycling Academy, de continentale opleidingsploeg van de Israëlische formatie.

Teammanager Kjell Carlström is onder de indruk van de beloftevolle Italiaan, zo laat hij weten in een persbericht. “Marco wist meteen indruk te maken. Hij is overduidelijk een talentvolle renner en zijn sterke prestaties in 2022 illustreren dit. Hij heeft het niet alleen laten zien op U23-niveau. Marco reed dit jaar ook al vier keer voor de hoofdmacht van de ploeg en we kregen van renners en stafleden door dat hij een hardwerkende en vastberaden renner is. Een perfecte ploegmaat.”

Ook sportief manager Rik Verbrugghe is lovend als het gaat over Frigo. “Marco heeft zich bewezen in rittenkoersen en eendagswedstrijden. Hij kan goed klimmen en is een geweldige allrounder. We zijn erg blij dat we Marco officieel mogen verwelkomen bij Israel-Premier Tech. De komende weken zullen we nog meer jonge talentvolle renners aankondigen. Renners die de stap zullen maken van de Israel Cycling Academy naar de hoofdmacht.”

“In mijn hart ben ik een renner voor de grote rondes”

Frigo is vanzelfsprekend dolblij met zijn eerste profcontract. “Ik ben erg enthousiast, maar tegelijkertijd heb ik niet het gevoel dat het een gekke stap is. Het voelt als een natuurlijke ontwikkeling. Ik ben er klaar voor. De ploeg gaf me dit jaar al de kans om een gemengd programma af te werken en dat heeft zeker geholpen om naar WorldTour-niveau te groeien. Ik wil de komende twee jaar blijven groeien en mijn plek vinden binnen de ploeg.”

“Ik weet dat de resultaten zullen komen, of dat nu op persoonlijk vlak is of met de ploeg. In mijn hart ben ik een renner voor de grote rondes. Een ronderenner, dat wil ik graag worden. Ik denk dat ik over de kwaliteiten beschik. Mijn lichaam is gebouwd voor dat soort wedstrijden. Ik hou van afmattende koersen, aangezien ik over een goed herstelvermogen beschik. Ik kan niet wachten om aan het volgende hoofdstuk uit mijn carrière te beginnen.”

Marco Frigo (geen familie van ex-prof Dario Frigo) koerst dit seizoen dus voor Israel Cycling Academy, maar kwam daarvoor twee jaar uit voor SEG Racing Academy. In dienst van de Nederlandse formatie won hij een etappe in de Ronde de l’Isard en werd hij elfde in de Tour de l’Avenir. Dit jaar schreef hij de vierde etappe van het Circuit des Ardennes achter zijn naam en eindigde hij als tweede in de hoog aangeschreven beloftenkoers Trofeo Piva.