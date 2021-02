Beide eindzeges Superprestige voor Baloise Trek Lions

Overzicht

Het crossseizoen is toe aan zijn laatste weken. De strijd om de Wereldbeker en het WK was reeds al beslist en nu zijn ook de winnaars van de Superprestige bekend. In Middelkerke stelden Baloise Trek-renners Toon Aerts en Lucinda Brand de eindoverwinning veilig. Alleen de X²O Trofee moet nog worden beslist. WielerFlits zet de belangrijkste crossklassementen onder elkaar.

Wereldbeker

De wereldbeker 2020-2021 is sinds januari al klaar. Wout van Aert wist voor de derde keer in zijn carrière de eindwinst naar zich toe te trekken. Ook in 2016 en 2017 zette de renner van Jumbo-Visma het crossklassement achter zijn naam. Bij de vrouwen stond al in de voorlaatste manche van Hulst vast dat ze de wereldbeker zou winnen. Met drie zeges en een tweede plaats in de eerste vier manches had ze namelijk al een onoverbrugbare voorsprong opgebouwd.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.

Verreden crossen:

29/11 – Tábor – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

20/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

27/12 – Dendermonde – Wout van Aert en Lucinda Brand

03/01 – Hulst – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

24/01 – Overijse – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

Eindstand na vijf manches (mannen)

1. Wout van Aert – 165 punten

2. Mathieu van der Poel – 140 punten

3. Michael Vanthourenhout – 128 punten

4. Toon Aerts – 108 punten

5. Quinten Hermans – 95 punten

6. Corné van Kessel – 91 punten

7. Tom Pidcock – 84 punten

8. Lars van der Haar – 81 punten

9. Laurens Sweeck – 77 punten

10. Kevin Kuhn – 63 punten

Eindstand na vijf manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 180 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 142 punten

3. Denise Betsema – 129 punten

4. Clara Honsinger – 102 punten

5. Blanka Kata Vas – 100 punten

6. Sanne Cant – 86 punten

7. Annemarie Worst – 79 punten

8. Manon Bakker – 71 punten

9. Puck Pieterse – 66 punten

10. Anna Kay – 63 punten

Superprestige

Voor Middelkerke had Toon Aerts de beste papieren voor eindwinst in de Superprestige. Na zeven manches had de renner van Baloise Trek Lions 89 punten verdiend, de meeste van iedereen. Voor de laatste manche vormde Eli Iserbyt de belangrijkste bedreiging. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moest vijf punten terugpakken om de strijd nog in zijn voordeel te beslechten; bij gelijke punten gaf het aantal overwinningen immers de doorslag en daarin was Iserbyt de betere.

In Middelkerke ontspon zich een tactisch steekspel. Toon Aerts beleefde een slechte dag, terwijl Pauwels Sauzen-Bingoal de wedstrijd in handen nam. Gaandeweg werd duidelijk dat het ook bij Iserbyt moeizaam ging en uiteindelijk viel de strijd om de Superprestige de kant van Aerts op. De renner uit Rijkevorsel kon in de slotfase nog rekenen op de hulp van ploegmaat Lars van der Haar, waardoor hij na een uur koersen opgelucht kon ademhalen.

Bij de vrouwen stond Lucinda Brand op poleposition om na de Wereldbeker en het WK ook in de Superprestige de winst te grijpen. In Middelkerke moest ze een voorsprong van drie punten op Ceylin del Carmen Alvarado verdedigen. In haar eerste cross in de regenboog kende Brand een moeizame start, maar met een inhaalrace wist ze zich weer naar voren te werken. In de slotfase reed ze uiteindelijk naar de derde plaats, wat volstond voor de eindzege.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

11/10 – Gieten – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

24/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

11/11 – Niel – Laurens Sweeck en Lucinda Brand

22/11 – Merksplas – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

06/12 – Boom – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

13/12 – Gavere – Tom Pidcock en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

06/02 – Middelkerke – Laurens Sweeck en Denise Betsema

Eindstand na acht manches (mannen)

1. Toon Aerts – 99 punten

2. Eli Iserbyt – 97 punten

3. Michael Vanthourenhout – 94 punten

4. Laurens Sweeck – 93 punten

5. Lars van der Haar – 89 punten

6. Corné van Kessel – 83 punten

7. Daan Soete – 48 punten

8. Quinten Hermans – 44 punten

9. Ryan Kamp – 39 punten

10. Felipe Orts – 35 punten

Eindstand na acht manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 114 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 112 punten

3. Denise Betsema – 101 punten

4. Yara Kastelijn – 83 punten

5. Annemarie Worst – 79 punten

6. Manon Bakker – 76 punten

7. Sanne Cant – 55 punten

8. Aniek van Alphen – 41 punten

9. Anna Kay – 36 punten

10. Laura Verdonschot – 35 punten

X²O Badkamers Trofee

Terwijl twee crossklassementen al beslist zijn, gaat de X²O Trofee nog even door. In Lille stond de op een na laatste manche op de agenda. Mathieu van der Poel en Wout van Aert stonden voor de cross nog vijfde en zesde in het klassement. Beide renners zijn echter sinds het WK in Oostende aan hun voorbereiding op het wegseizoen begonnen en spelen dus geen rol van betekenis meer voor het klassement.

Zonder ongelukken wordt Eli Iserbyt komend weekend, in Brussel, gehuldigd als eindwinnaar in de X²O Trofee. In Lille wist hij zijn voorsprong op de nummer twee, Toon Aerts, op te rekken naar meer dan drie minuten. Aerts voelde zich in de sneeuwcross al wat beter dan een dag eerder in Middelkerke en richt zich nu vooral op het vasthouden van zijn tweede plek. Na Lille bedraagt het verschil met de derde in de stand, Michael Vanthourenhout, negen seconden.

Bij de vrouwen was het in Lille vooral uitkijken naar de strijd tussen de nummers een en twee in de X²O Trofee, Lucinda Brand en Denise Betsema. Het verschil tussen beide vrouwen bedroeg 38 seconden. In de sneeuwcross wist Brand achter Ceylin del Carmen Alvarado naar de tweede plek te rijden en op die manier liep ze weer wat uit op Betsema, die derde werd. Het verschil aan de top van het klassement is nu 41 tellen, met enkel de cross van Brussel nog voor de boeg.

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

31/10 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

28/11 – Kortrijk – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

12/12 – Antwerpen – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

23/12 – Herentals – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

01/01 – Baal – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

23/01 – Hamme – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

07/02 – Lille – Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado

Stand na zeven manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 7u06m44s

2. Toon Aerts op 3m02s

3. Michael Vanthourenhout op 3m11s

4. Lars van der Haar op 5m26s

5. Laurens Sweeck op 7m34s

6. Quinten Hermans op 7m41s

7. Corné van Kessel op 8m03s

8. Mathieu van der Poel op 10m41s

9. Wout van Aert op 11m08s

10. Ryan Kamp op 16m50s

Stand na zeven manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand in 5u12m56s

2. Denise Betsema op 41s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 4m40s

4. Yara Kastelijn op 7m34s

5. Annemarie Worst op 8m12s

6. Fem van Empel op 9m53s

7. Sanne Cant op 10m20s

8. Manon Bakker op 12m06s

9. Aniek van Alphen op 13m33s

10. Clara Honsinger op 22m39s

Nog te rijden:

14/02 – Brussel

Lees ook: