Alvarado sleept tweede plek Wereldbeker binnen met zege in Overijse

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op haar naam geschreven. In Overijse maakte ze in de slotronde het verschil met Lucinda Brand. Daardoor ging de wereldkampioene in het klassement nog over Denise Betsema naar de tweede plaats.

De strijd om de Wereldbeker bij de vrouwen was drie weken geleden in Hulst al beslist. Lucinda Brand had in de eerste vier manches een onoverbrugbare voorsprong op de concurrentie gepakt en hoefde zich in Overijse dus geen zorgen meer te maken over haar klassement. De strijd om de tweede plaats lag echter nog wel open met een verschil van zes punten tussen Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado.

In de oplopende beginfase had Puck Pieterse een goede start, maar eenmaal in het veld pakten Marianne Vos en Alvarado de kop. Ook Betsema en Brand schoven mee. Alvarado maakte een goede indruk in de ‘Moeder aller crossen’ en pakte in de tweede ronde een gaatje, maar Betsema wist over te steken. Gezamenlijk begonnen zij aan de derde ronde, terwijl Brand daarachter sterk kwam opzetten.

Alvarado ging vervolgens onderuit in een afdaling, maar kon snel weer opkrabbelen. Intussen was Brand vooraan komen aansluiten, terwijl nog in diezelfde derde ronde Manon Bakker, zaterdag de nummer drie in Hamme, haar wagonnetje aanhaakte in de kopgroep. Zo sneden Brand, Betsema, Alvarado en Bakker met elkaar de voorlaatste ronde aan. Betsema maakte daarin twee slippertjes en raakte daardoor haar plaatje voorin kwijt.

Brand en Alvarado bleken de sterkere rensters vooraan en gingen samen in de vijfde en laatste ronde om de overwinning strijden. De wereldkampioene slaagde erin het verschil te maken en kwam met twintig seconden voorsprong over de aankomststreep. Brand leek achter haar onbedreigd naar de tweede plaats te rijden, maar moest nog een behoorlijke inspanning leveren om de sterke Bakker van het lijf te houden.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – manche 5 Overijse

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 49m48s

2. Lucinda Brand op 20s

3. Manon Bakker op 21s

4. Clara Honsinger op 34s

5. Denise Betsema op 40s

6. Sanne Cant op 48s

7. Anna Kay op 56s

8. Evie Richards op 58s

9. Kata Blanka Vas op 1m15s

10. Marianne Vos op 1m21s