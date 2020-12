Lucinda Brand de beste in Superprestige van Boom

Lucinda Brand heeft zondag de Superprestige veldrijden in Boom op haar naam geschreven. De renster van Telenet-Baloise maakte in de voorlaatste ronde het verschil ten opzichte van Ceylin del Carmen Alvarado, die tweede werd. Denise Betsema werd op gepaste achterstand derde.

De heuvelachtige omloop zorgde al direct in de eerste ronde voor verschillen. Lucinda Brand, Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado vonden elkaar van voren, gevolgd door Annemarie Worst en Puck Pieterse. Betsema probeerde even om in de zandstrook weg te rijden, maar de drie bleven samen.

Wereldkampioene Alvarado ging met een minimale voorsprong de derde ronde in. Dat gebeurde na een klein slippertje van Brand, die wel direct in de achtervolging ging op haar grote concurrente. De aansluiting vond ze een ronde later, waardoor we twee leidsters kregen. Betsema was op dat moment al even afgehaakt, ruim voor Worst, Kastelijn en Pieterse.

In de heuvelzone van de voorlaatste ronde wist Brand vervolgens Alvarado op een gaatje te rijden. De kopvrouw van Telenet-Baloise wist beetje bij beetje die voorsprong te vergroten. Bij het ingaan van de laatste ronde had de wereldkampioene het verschil echter weer teruggebracht tot zes seconden.

Maar juist in diezelfde oplopende stroken maakte Brand het gat weer groter, waardoor ze na ruim drie kwartier solo de streep passeerde.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 5 in Boom

1. Lucinda Brand (Telenet-Baloise) in 46m44s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) op 10s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 45s

4. Annemarie Worst (777 CX) op 1m06s

5. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads) op 1m20s

6. Clara Honsinger op 1m28s

7. Maghalie Rochette op 1m36s

8. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) op 1m141s

9. Manon Bakker (Credishop-Fristads) op 1m55s

10. Anna Kay (Starcasino) op 2m03s

Stand Superprestige (na vijf manches)

1. Lucinda Brand – 71 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 71 punten

3. Annemarie Worst – 63 punten

4. Denise Betsema – 60 punten

5. Yara Kastelijn – 57 punten