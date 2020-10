Toon Aerts juicht na lange solo in Superprestige Gieten zondag 11 oktober 2020 om 18:19

Toon Aerts heeft de openingsmanche van de Superprestige op zijn naam geschreven na een lange solo. In de Gietense zandgrond bleef de kopman van Telenet-Baloise Lions het Pauwels Sauzen-Bingoalduo Eli Iserbyt-Laurens Sweeck voor.

Gieten, in het noorden van Nederland, is inmiddels de vertrouwde opener van de Superprestige veldrijden geworden. Bij de vrouwen wisten de thuisrijders, onder leiding van wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, nog te domineren. Hun mannelijke collega’s zouden het een pak moeilijker krijgen.

Het was namelijk Eli Iserbyt die er een razendsnelle openingsronde van wilde maken. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal was uitstekend aan zijn veldritseizoen begonnen met winst in de Rapencross in Lokeren, en dus moest hij vandaag niet voor minder gaan. Toon Aerts was attent, net als Quinten Hermans, die na een moeilijk wegseizoen vandaag debuteerde in de cross.

Lang duurde het avontuur van Hermans niet, en ook Iserbyt hield zijn inspanning niet vol. De West-Vlaming ging in ronde twee net iets te snel door een bocht, met een stevige smak als gevolg. Iserbyt moest vervolgens ook zijn stuur nog even rechtzetten, waardoor hij heel wat tijd verloor. Voor de Bavikhovenaar het goed en wel besefte, was Aerts twintig seconden weggereden.

Bij de volgende passage aan de aankomst was het verschil nog steeds twintig seconden. Iserbyt had inmiddels de hulp gekregen van zijn ploegmaat: Belgisch kampioen Laurens Sweeck, maar veel bracht dat niet op. Aerts had duidelijk het ideale ritme gevonden en liep in de daaropvolgende ronde alleen maar verder uit. Iserbyt, die Sweeck achterliet, reed de ziel uit zijn lijf, maar moest halverwege al 38 seconden toegeven.

Twee valpartijen

Even opschudding nog na veertig minuten cross: op een rechte strook gaat leider Aerts uit het niets overkop. Een zware val op het eerste gezicht, maar Aerts bezeerde zich niet. Niet veel later ging de voormalige Europese kampioen nog eens bij liggen in een afdaling. Was er dan toch nog een ommekeer in de maak?

Iserbyt kreeg zo toch weer even hoop. De veertig seconden werden er plots achttien, maar aan de inhaalbeweging van de West-Vlaming werd geen vervolg gebreid. Aerts won zo, zonder nog echt bedreigd te worden, met 24 seconden voorsprong de eerste manche van de Superprestige en is dus ook de eerste leider in het klassement.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 1: Gieten

1. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Corné van Kessel (Tormans CX Team)

5. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

6. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers)

8. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Vincent Baestaens (Group Hens-Maes Containers)

10. Thijs Aerts (Telenet-Baloise Lions)