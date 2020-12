Eli Iserbyt soleert naar winst in Superprestige Boom

Eli Iserbyt heeft de loodzware Superprestige-veldrit van Boom op zijn naam geschreven. De Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal reed twee rondes voor het einde weg bij de concurrentie. Michael Vanthourenhout zorgde voor een een-tweetje voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Toon Aerts hield Wout van Aert achter zich in de strijd om de derde plek.

Toon Aerts had de beste start van het veld. Hij ging met een kleine voorsprong op Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Corné van Kessel de tweede ronde in. Wout van Aert had een moeizame start, maar hij rukte in de tweede ronde op naar de top-10. Door een sterke passage in de heuvelzone wist Van Aert een ronde later aan te sluiten bij de kopgroep, die zo vijf man sterk werd.

Van Aert neemt initiatief

In de vierde omloop was het de Jumbo-Visma-renner die zelf de forcing voerde en vooral Van Kessel had moeite om dat tempo te volgen. In de zesde (van negen) rondes nam Aerts vervolgens het commando over, waarmee hij Iserbyt, Van Aert en Vanthourenhout even onder druk zette. Toch kwamen de vier weer bij elkaar, maar Iserbyt zag dat niet zitten en koos voor de versnelling.

De Europees kampioen ging met een voorsprong van elf seconden de voorlaatste ronde in. Hij kreeg ploeggenoot Vanthourenhout achter zich aan, omdat hij Van Aert en de gevallen Aerts af wist te schudden. De verschillen waren echter te overzien. Ook Iserbyt zag zijn voorsprong wat slinken in de slotronde, maar hij wist desondanks solo de zege binnen te slepen

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag mannen – Manche 5 in Boom

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u02m05s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 15s

3. Toon Aerts (Telenet-Baloise) op 21s

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 32s

5. Corné van Kessel (Tormans CX) op 1m11s

6. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m18s

7. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m33s

8. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) op 1m46s

9. Tom Pidcock (Trinity) op 2m00s

10. Quinten Hermans (Tormans CX) op 2m06s

Stand Superprestige (na vijf manches)

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 72 punten

2. Toon Aerts (Telenet-Baloise) – 67 punten

3. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 61 punten

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) – 59 punten

5. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) – 54 punten