Van der Poel voor vijfde jaar op rij de beste in Flandriencross

Mathieu van der Poel was zaterdag voor het vijfde jaar op rij de beste in de Flandriencross. De wereldkampioen kwam zaterdag in Hamme solo over de meet. Met een kleine voorsprong op Wout van Aert en een grote voorsprong op Laurens Sweeck kwam hij over de finish.

In de Flandriencross kregen de crossers voor het eerst de resultaten te zien van hun stage ter voorbereiding op het wereldkampioenschap in Oostende aankomende week.

Van de toppers schoot Van der Poel zaterdag als scherpste uit de startblokken. De wereldkampioen nam direct de kop, maar kwam na een ronde met nog negen andere renners in zijn wiel over de meet.

Daarna werd de omvangrijke groep snel uit elkaar gerammeld door een versnelling van Michael Vanthourenhout, die alleen Van der Poel zag volgen in zijn wiel. Van Aert, toen nog in zesde positie, moest beginnen met achtervolgen.

Die achtervolging zette hij in daaropvolgende rondes op poten. Gedurende de hele cross reed de Belgisch kampioen op twintig seconden van Van der Poel, die zich inmiddels had ontdaan van Vanthourenhout. Vanthourenhout zakte vervolgens ver weg.

In de laatste rondes zagen we het vertrouwde duel tussen Van der Poel en Van Aert. Echt spannend werd het echter niet meer. Elke keer als Van Aert dichterbij leek te komen, nam Van der Poel weer meer afstand.

Op deze manier kon de veldrijder van Alpecin-Fenix voor het vijfde jaar op rij het zegegebaar maken in Hamme, voor Van Aert en Sweeck. Eli Iserbyt, leider in de X20 Badkamers Trofee, reed een onzichtbare cross, maar is nog steeds de leider in het regelmatigheidsklassement.

X20 Badkamers Trofee Hamme

1. Mathieu van der Poel in 1u05m22s

2. Wout van Aert op 7s

3. Laurens Sweeck op 1m00s

4. Tom Pidcock op 1m05s

5. Toon Aerts op 1m06s

6. Corne van Kessel op 1m35s

7. Eli Iserbyt op 1m38s

8. Michael Vanthourenhout op 1m39s

9. Felipe Orts op 2m04s

10. Lars van der Haar op 2m35s