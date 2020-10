Annemarie Worst schiet raak op de Koppenberg

Annemarie Worst heeft de Koppenbergcross op haar naam geschreven. De Nederlandse crossster van 777 sprintte op de laatste beklimming van de Bult van Melden Lucinda Brand en Yara Kastelijn uit het wiel.

De start van de Koppenbergcross is sinds een aantal jaar loodzwaar. De rensters moesten ook nu weer de volledige kasseibeklimming van de Koppenberg voor hun rekening nemen, alvorens aan de eerste ronde te beginnen. Daarin was het Denise Betsema die haar tempo oplegde aan de rest van het deelnemersveld.

Betsema bekoopt blitzstart

Toen al was duidelijk dat het vandaag niet de dag van wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado zou worden. De Nederlandse met Dominicaanse roots domineerde de afgelopen weken, maar vond in deze klimcross niet haar ideale terrein. Lucinda Brand, titelverdedigster Yara Kastelijn en een puffende Annemarie Worst haakten hun wagonnetje aan.

De vier zouden het grootste deel van de wedstrijd kleuren, maar de blitzstart van Betsema was in de kleren gekropen. De kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal zag na een twintigtal minuten cross het licht plots uitgaan. Vijftien seconden achterstand liepen op tot een halve minuut, waardoor snel duidelijk werd dat het een driestrijd om de overwinning zou zijn.

Maar ook Kastelijn, de winnares van vorig jaar, vertoonde tekenen van zwakte. Toen Worst het tempo met de slotronde in aantocht wat opdreef, ging de Europese kampioene overboord. Het licht ging bij Kastelijn nooit helemaal uit, maar de Nederlandse holde toch wat achter de feiten aan.

Tweestrijd

Des te meer omdat Lucinda Brand bij het ingaan van de slotronde haar moment gekozen had om medevluchtster Worst onder druk te zetten. Met de goede raad van ploegleider Sven Nys in het achterhoofd had ze geduldig haar moment afgewacht, maar Worst bezweek niet. In het tweede deel van de slotronde trachtte ze in haar gekende explosieve stijl vervolgens zelf Brand los te gooien, maar ook dat bleek onbegonnen werk.

De slotbeklimming van de Koppenberg moest dan maar soelaas brengen. Kastelijn trachtte het tweetal nog even te verrassen, maar de vroege aanzet van Worst bleek vervolgens een gouden zet. Brand kwam er niet meer over, waardoor de 777-kopvrouw haar eerste kassei mocht omhoogheffen.

X²O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag manche 1: Oudenaarde

1. Annemarie Worst (777)

2. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions)

3. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Eva Lechner (Starcasino)

6. Aniek van Alphen (Credishop-Fristads)

7. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

8. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix)

9. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Blanka Vas (Doltcini-Van Eyck)

11. Lotte Kopecky (Lotto Soudal)