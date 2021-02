Laurens Sweeck soleert naar zege in sneeuwcross van Lille, Van Kessel derde

Laurens Sweeck heeft zondag in Lille de X2O Trofee-veldrit gewonnen. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal sluit daarmee zijn weekend af met twee overwinningen, nadat hij zaterdag ook al de beste was in de Superprestige van Middelkerke. De tweede plaats ging naar Michael Vanthourenhout, die Corné van Kessel in de slotfase van zich afschudde.

Een grote groep kwam de eerste ronde van voren door. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Quinten Hermans, Laurens Sweeck en Lars van der Haar, allemaal zaten ze op de voorposten in de lastige sneeuwcross. In de tweede omloop greep Sweeck, gisteren al winnaar in de Superprestige van Middelkerke, zijn kans om weg te rijden van de rest.

Sweeck rijdt weg

Alleen Toon Aerts kon het tempo van de Pauwels Sauzen-Bingoal-coureur volgen, maar Aerts viel terug in een achtervolgend groepje. Daaruit reden vervolgens Van Kessel, Hermans en Van der Haar weg. De enige die die inspanning kon volhouden was Van Kessel, die zo lang op de tweede plek reed. Dat was echter al op een halve minuut van Sweeck.

Bij het ingaan van de zesde ronde (van de zeven) kreeg Van Kessel bijval van Iserbyt, die als ploeggenoot van Sweeck niet ging overnemen. De leider verloor daarna wel wat van zijn voorsprong, want aan het begin van de slotronde was het verschil met zijn twee achtervolgers nog maar 19 seconden. Michael Vanthourenhout sloot in de laatste ronde ook nog aan bij Van Kessel en Iserbyt, waardoor er nog een felle strijd volgde om de overige podiumplekken.

Iserbyt leek op weg naar een top-3-klassering, maar de Europese kampioen maakte een foutje en kon een podiumplek daardoor vergeten. Door een versnelling in de laatste sneeuwstrook wist Vanthourenhout de tweede plaats weg te grissen voor de neus van Van Kessel. Daardoor werd het andermaal een een-tweetje voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

X2O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 7 in Lille

1. Laurens Sweeck in 59m06s

2. Michael Vanthourenhout op 9s

3. Corné van Kessel op 14s

4. Eli Iserbyt op 31s

5. Quinten Hermans op 38s

6. Toon Aerts op 42s

7. Felipe Orts op 47s

8. Lars van der Haar op 55s

9. Niels Vandeputte op 1m03s

10. Daan Soete op 1m07s