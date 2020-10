Eli Iserbyt voert nummertje op in de Koppenbergcross

Eli Iserbyt is de nieuwe koning van de Koppenberg. De West-Vlaming reed een halve cross alleen op en rond de Bult van Melden, om uiteindelijk zonder veel problemen Lars van der Haar en Toon Aerts voor te blijven.

Jojo in het openingskwartier

Net als de afgelopen twee edities, moesten de renners ook nu weer de volledige kasseibeklimming van de Koppenberg voor hun rekening nemen, alvorens aan de eerste ronde te beginnen. Toon Aerts liet op die eerste beklimming meteen zien dat hij na de tik van Iserbyt vorige week in Ruddervoorde niet mentaal gekraakt was. De ranke Kempenaar zag bovenop de Bult van Melden enkel Hermans in zijn spoor, Iserbyt moest al een paar secondjes toegeven.

Veelvraat Iserbyt was in de beginfase vooral bezig met zijn materiaal, want hij wisselde tot twee keer toe van fiets. Desondanks haakte hij zijn wagonnetje aan bij de fors gestarte Aerts, die in die eerste ronde vaak het tempo bepaalde.

Quinten Hermans en Lars van der Haar speelden in het openingskwartier voornamelijk jojo. Wanneer het er bij ons leidend tweetal iets minder snel aan toe ging in het veld, flirtten ze met de aansluiting. Maar op de kasseibeklimming van de Koppenberg zetten Iserbyt en Aerts de puntjes telkens weer op de i. Ook Iserbyts ploeggenoot Michael Vanthourenhout stak zijn kopje geregeld voorin op.

Iserbyt wacht een half uur

Maar Iserbyt scheen de benen vandaag niet te voelen. Iets voor het half uur sprintte hij furieus de Koppenberg op. Aerts deed er alles aan om de versnelling van de Bavikhovenaar te volgen, en even hield hij Iserbyt ook binnen de perken. Maar op de kasseiklim brak de voormalige Europese kampioen definitief.

Aerts zag zelfs plots zijn ploegmaat Van der Haar voorbijsnellen. De kleine Nederlander had niet de moeite gedaan om de versnelling van Iserbyt te volgen, maar koos snel voor zijn eigen tempo. Dat zou hij de hele wedstrijd blijven doen. Elke ronde verloor hij een handvol seconden op een ijzersterke Iserbyt, maar hij stortte nooit helemaal in. Aerts bekocht zijn snelle openingsfase wél, en moest meer seconden ophoesten.

Iserbyt was dus duidelijk de betere vandaag, en mocht na een uur strijd zijn tweede kassei op rij in de lucht steken. De West-Vlaming kan met het beste gemoed richting Europees kampioenschap in Rosmalen, dat volgende week zondag op het programma staat.

X²O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag manche 1: Oudenaarde

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions) op 43s

3. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) op 1m20s

4. Quinten Hermans (Tormans) op 1m39s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m49s

6. Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m25s

7. Thomas Mein (Tormans) op 3m01

8. Corné van Kessel (Tormans) op 3m14s

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m30s

10. Daan Soete (Group Hens-Maes) op 3m35s

11. Laurens Sweeck op 3m53s