Van der Poel wint in Heusden-Zolder, Iserbyt en Van Aert pechvogels

Mathieu van der Poel heeft de Superprestigemanche in Heusden-Zolder gewonnen. De wereldkampioen vertrok al in de allereerste ronde, op het moment dat Wout van Aert af te rekenen kreeg met een lekke band. Eli Iserbyt was de grootste pechvogel van de dag: hij viel uit met een pijnlijke blessure aan de elleboog.

Van der Poel vertrekt vroeg, lekke band Van Aert

Het Formule 1-circuit van Heusden-Zolder was de afgelopen jaren telkens een vaste waarde in de wereldbeker, vanaf dit seizoen fungeert het als de voorlaatste manche in de Superprestige. Na de lange asfaltstrook direct na de start, volgde in de chaotische eerste bocht een massale valpartij. Onder andere Toon Aerts, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout werden opgehouden en kwamen op die manier buiten de top 30 terecht. Meteen einde verhaal voor de overwinning.

Voorin waren het de verwachte tenoren Wout van Aert en Mathieu van der Poel die het mooie weer maakten. Niet voor lang, zo bleek, want vlak voor het einde van de eerste ronde kreeg Van Aert af te rekenen met een lekke band. De onfortuinlijke Van Aert moest nog de volledige technische zone en asfaltstrook op zijn lekke tube voor zijn rekening nemen, waardoor hij tal van plaatsen en een dikke halve minuut verloor. Ook voor hem einde verhaal wat de overwinning betrof…

Achtervolging lam na drama voor Eli Iserbyt

Dat liet Van der Poel zich natuurlijk geen tweemaal zeggen. De wereldkampioen schakelde een versnelling hoger en ook al spartelden Lars van der Haar en Eli Iserbyt nog sterk tegen, toch was er aan het tempo van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen niets te doen. In geen tijd reed hij een dikke vijftien seconden bij elkaar, daarachter werd er al wat naar elkaar gekeken.

Helemaal was het over toen eerste achtervolger Eli Iserbyt in een linke bocht onderuit ging. De Europese kampioen greep onmiddellijk naar de elleboog en leek te kermen van de pijn. Iserbyt werd afgevoerd met de ambulance en verliest ook de leiding in het klassement om de Supeprestigeklassement, waarin hij voorafgaand aan deze cross leider was.

Bleven nog over in de achtervolging: Daan Soete, Corné van Kessel, Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout én… pechvogel Wout van Aert, die zich knap had teruggeknokt. De achterstand op Van der Poel betrof intussen al driekwart minuut, en dus voelde de winnaar van Milaan-San Remo niet de nood om ook dit groepje uit elkaar te ranselen. De zes draaiden goed rond, zonder écht jacht te maken op de wereldkampioen, die zonder problemen naar de dagzege reed.

Pas in de voorlaatste ronde koos Van Aert het hazenpad. De Jumbo-Vismarenner nam vrij gemakkelijk afstand van zijn compagnons en streek de tweede plaats op. De nieuwe leider in de Superprestige is Toon Aerts, die na zijn moeizame start toch nog als zevende over de aankomst kwam.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 7: Heusden-Zolder

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 38s

3. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) op 39s

4. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 44s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 48s

6. Corné van Kessel (Tormans CX) op 51s

7. Toon Aerts (Telenet-Baloise) op 55s

8. Gianni Vermeersch (Credishop-Fristads) op 59s

9. Tom Pidcock (Trinity) op 1m01s

10. Daan Soete (Maes-Hens) op 1m08s

Volledige uitslag