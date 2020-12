Wereldkampioene Alvarado mag nog eens juichen in X2O Trofee Herentals

Na ruim één maand zonder zege weet Ceylin del Carmen Avarado weet wat winnen is. De wereldkampioene van Alpecin-Fenix bleek vandaag de beste in de X2O Trofee van Herentals. Alvarado wist op techniek weg te rijden van Lucinda Brand en Denise Betsema en kwam solo over de streep.

In de Ethias Cross van Essen, gewonnen door de heroptredende Marianne Vos, waren de meeste wereldtoppers niet van de partij. Voor Lucinda Brand, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema was het zaak om de batterijen weer op te laden, maar de Nederlandse dames stonden vandaag wel gewoon aan de start van de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee in Herentals.

De kopstart in de blubber van Herentals was voor Betsema. De Texelse schoot uit de startblokken en nam Belgisch kampioene Sanne Cant, Alvarado en X2O-leidster Brand mee op sleeptouw. Betsema wist een stevig tempo te ontwikkelen, maar werd al snel afgelost door wereldkampioene Alvarado. De renster van Alpecin-Fenix nam het initiatief en was de aanstichter van een kopgroep van vijf.

Alvarado, Brand en Betsema rijden weg

Alvarado, Brand, Betsema, Cant en Yara Kastelijn reden voor even in elkaars wiel, maar in de blubberige en zeer verraderlijke afdalingen wist Alvarado met haar technische kwaliteiten de concurrentie tot het uiterste te drijven. Betsema en Brand bleken in staat om Alvarado te volgen, voor Cant en Kastelijn ging het duidelijk te snel. Alvarado kwam intussen als eerste door aan de tussensprint.

De Rotterdamse met Dominicaanse roots, die al lang en breed is uitgeschakeld voor de eindzege in de X2O Trofee, wist zo vijftien bonificatieseconden mee te graaien. Betsema was als nummer twee goed voor tien seconden, Brand pakte onderweg nog vijf seconden. Na goed twintig minuten crossen konden we ons al opmaken voor een duel tussen ‘De Grote Drie’ van de vrouwencross.

Wereldkampioene Alvarado voert de forcing

Alvarado beschikte vooraan over een fijnbesnaarde techniek en wist in de tweede ronde een mooie kloof uit te bouwen. De twee andere Nederlandse dames moesten lijdzaam toezien hoe de wereldkampioene steeds verder wegreed. Het verschil liep al snel op tot een tiental seconden, maar de onvermoeibare Brand weigerde te plooien. De voorsprong van Alvarado liep terug tot een seconde of vijf.

Brand putte diep in haar krachtenarsenaal en leek weer naar het achterwiel van Alvarado te rijden, maar ging onderuit in een technische afdaling en moest zo weer even op adem komen. De op kop beukende Alvarado profiteerde optimaal van het slippertje van Brand en begon zo met twaalf seconden voorsprong aan de laatste ronde. Dit bleek voldoende voor een langverwachte overwinning.

Alvarado boekt langverwachte zege

Alvarado bleef in de slotronde vrijwel foutloos en wist zo haar voorsprong op Brand (tussen de tien en vijftien tellen) te behouden. De renster van Alpecin-Fenix mocht aan de streep haar eerste overwinning sinds 14 november vieren, toen ze de beste was in Leuven. Brand kwam als tweede over de streep en deed uitstekende zaken voor het klassement, aangezien Yara Kastelijn een mindere dag kende.

De Amerikaanse Clara Honsinger, afgelopen zondag nog knap tweede in de wereldbekercross van Namen, werd na een knappe inhaalrace nog vierde. Cant moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plek. Ook Marianne Vos moest vanuit de achtergrond komen en eindigde nog als zesde in de daguitslag.

X2O Badkamers Trofee

Vierde manche: Herentals

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 45m54s

2. Lucinda Brand op 19s

3. Denise Betsema op 23

4. Clara Honsinger op 1m30s

5. Sanne Cant op 1m35s

6. Marianne Vos op 1m49s

7. Manon Bakker op 2m03s

8. Yara Kastelijn op 2m18s

9. Blanka Kata Vas op 2m45s

10. Fem van Empel op 2m52s

Tussenstand X2O Badkamers Trofee

Stand na vierde manche in Herentals

1. Lucinda Brand in 2u58m30s

2. Denise Betsema op 53s

3. Yara Kastelijn op 2m55s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 5m18s

5. Annemarie Worst op 5m48s

6. Fem van Empel op 6m36s

7. Aniek van Alphen op 7m54s

8. Manon Bakker op 8m12s

9. Sanne Cant op 8m38s

10. Clara Honsinger op 11m26s