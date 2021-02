Sweeck de beste in Noordzeecross, Aerts vecht zich naar eindzege Superprestige

Laurens Sweeck heeft de Noordzeecross op zijn naam geschreven. De coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal reed in Middelkerke weg bij zijn ploeggenoten Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die nog volop in de race was om de Superprestige te winnen. Toon Aerts ging er uiteindelijk met de eindzege vandoor.



De voorsprong van Aerts op Iserbyt in de Superprestige was voor aanvang van de Noordzeecross geruststellend, maar toch kon de coureur van Baloise Trek Lions maar beter waakzaam blijven. Een coup van Pauwels Sauzen-Bingoal lag namelijk op de loer.

In de eerste ronde trokken Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck hard door. Aerts kwam op een paar seconden van het drietal te rijden, maar verloor daarna steeds meer terrein. Met vijf punten voorsprong op de Europees kampioen kwam de eindzege van Aerts in vierde positie nog niet meteen in gevaar.

Toen de Superprestigeleider in de derde ronde ook nog werd bijgehaald door Lars van der Haar, Corne van Kessel, Ryan Kamp en Kevin Kuhn werd de situatie zorgelijk. Als ploegmaats Sweeck en Vanthourenhout vooraan de zege gunde aan Iserbyt, dan moest de in zevende positie rijdende Aerts zelf als vijfde eindigen.

Sweeck en Vanthourenhout gaven de zege echter niet zomaar cadeau aan Iserbyt. Met nog twee rondes te gaan reden ze weg bij de Europees kampioen. Aerts schoof ondertussen een plaatsje op. Met alleen Van der Haar nog voor zich lag de vijfde plaats ineens weer voor het grijpen.

Aerts rijdt naar felbegeerde vijfde plaats en wint Superprestige

Vlak voor de slotronde wachtte Van der Haar dan eindelijk op Aerts. Nu de Superprestigeleider weer in vijfde positie reed, maakte de positie van de drie Pauwels Sauzen-Bingoal-mannen vooraan niet meer uit: Aerts verzekerde zich op deze manier van de eindzege in de Superprestige.

Sweeck bleek van de drie renners vooraan overduidelijk de sterkste te zijn. De zandspecialist schreef de Noordzeecross op zijn naam voor zijn verslagen ploeggenoten Vanhourenhout en Iserbyt. Het was een emotionele zege voor de winnaar: deze week overleed zijn schoonvader.

Telenet Superprestige 2020-2021

Uitslag Noordzeecross – Achtste manche

1. Laurens Sweeck

2. Michael Vanthourenhout

3. Eli Iserbyt

4. Corne van Kessel

5. Lars van der Haar

6. Toon Aerts

7. Felipe Orts

8. Quinten Hermans

9. Niels Vandeputte

10. Kevin Kuhn