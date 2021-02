Alvarado verslaat Brand in de sneeuw van Lille, Betsema derde

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de X2O Badkamers Trofee-veldrit in Lille op haar naam geschreven. De Europese kampioene van Alpecin-Fenix was nipt de betere van wereldkampioene Lucinda Brand in de lastige sneeuwcross. De winst werd beslist in een sprint-à-deux. Sanne Cant reed een ijzersterke cross, maar strandde op de vierde plaats, kort achter Denise Betsema.

Denise Betsema schoot uit de startblokken in de sneeuw. Ze sloeg al in de eerste ronde een gaatje met Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant en Lucinda Brand. Door een valpartij raakte Alvarado haar tweede plek kwijt aan Cant, die ook sterk begon aan de Krawatencross. Annemarie Worst kwam ook op gang en sloot na de eerste ronde aan bij de voorste vier.

Cant en Betsema vinden elkaar

Even sloot Belgisch kampioene Cant aan bij Betsema, maar door oponthoud kon de winnares van zaterdag in Middelkerke weer wegrijden. De Texelse wisselde vervolgens van banden, waardoor Cant de kop overnam. Betsema en Cant gaven elkaar weinig ruimte, terwijl Alvarado, Brand en Worst door wat foutjes op achterstand reden.

In de vierde ronde maakte Alvarado de aansluiting bij Betsema en Cant. De kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal gleed vervolgens onderuit en moest daardoor even pas op de plaats maken. Even leek Cant weg te rijden van haar Nederlandse concurrenten, maar ze maakte een fout bij de balken.

Brand en Alvarado sprinten om de zege

Bij het ingaan van de slotronde troepte alles samen van voren. Wereldkampioene Lucinda Brand demarreerde bij start-finish en nam er de kop over. Daarmee zette ze de rest onder druk, maar Cant nam het initiatief in de powerstroken. Toch kon de Belgische het verschil niet maken. Brand en Alvarado reden vervolgens op het technische stuk weg van Betsema en Cant.

Het draaide daarna uit op een sprint met twee om de overwinning, waarin de Europese kampioene het nipt haalde van de wereldkampioene. In de achtergrond sprintte Betsema naar de derde plaats, waardoor Cant (die een leegloper had in de slotronde) vierde werd.

Spanning in klassement

In het klassement van de Soudal Ladies Trophy, de vrouwelijke tegenhanger van de X2O Badkamers Trofee, heeft Brand haar leidende positie op Betsema uitgebreid van 38 seconden naar 41 seconden. Alvarado is derde op meer dan vier minuten. Volgende week is de slotmanche in Brussel.

X2O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 7 in Lille

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 48m50s

2. Lucinda Brand in z.t.

3. Denise Betsema op 13s

4. Sanne Cant op 20s

5. Annemarie Worst op 32s

6. Inge van der Heijden op 1m44s

7. Fem van Empel op 1m45s

8. Manon Bakker op 1m47s

9. Yara Kastelijn op 1m50s

10. Eva Lechner op 2m08s