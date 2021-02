Betsema zegeviert in Middelkerke, Superprestige gaat naar Brand

Denise Betsema heeft de laatste Superprestigecross van het jaar gewonnen. In Middelkerke was de veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal ongenaakbaar. Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede, Lucinda Brand derde. Die derde plaats bleek meer dan voldoende om de Superprestige te winnen.

Brand kreeg in haar eerste wedstrijd in de regenboogtrui direct de opdracht mee om zich te verzekeren van eindwinst in de Superprestige. Daarvoor moest ze een voorsprong van drie punten verdedigen op overgebleven concurrent Alvarado.

Van harte ging dat aanvankelijk niet. Na een sterke start viel de wereldkampioene van Baloise Trek Lions weg door een valpartij en een mindere zandpassage. Vanuit de achtergrond moest ze aan een inhaalslag beginnen om de sterk vertrokken Manon Bakker en Betsema bij te halen. Alvarado reed daar toen nog iets achter.

Omdat Brand meer dan drie posities achter Alvarado reed, leek ze haar eindzege in de Superprestige te verspelen. Zeker toen Alvarado Bakker bijhaalde en de jacht opende op Betsema. Die laatste reed zaterdag echter ijzersterk in de rondte. Zij bleef de gehele cross buiten schot en kon na meer dan vijftig minuten een mooie zege achter haar naam bijschrijven.

Brand verzekert zich van eindzege

In de slotrondes kwam Brand er op hangen en wurgen toch nog doorheen. Eerst liet zij Sanne Cant, Marion Norbert Riberolle en Puck Pieterse achter zich, daarna kwam zij ook nog bij Bakker, waar zij in de voorlaatste ronde ook bij wegreed.

Het podium van de dag was daarmee bekend. Met twee punten voorsprong op Alvarado won Brand uiteindelijk de Superprestige.

Telenet Superprestige 2020-2021

Uitslag Noordzeecross – achtste manche

1. Denise Betsema

2. Ceylin del Carmen Alvarado

3. Lucinda Brand

4. Manon Bakker

5. Yara Kastelijn

6. Sanne Cant

7. Marion Norbert Riberolle

8. Inge van der Heijden

9. Aniek van Alphen

10. Puck Pieterse