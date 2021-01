Alvarado zegeviert in Flandriencross, Betsema neemt tijd terug op Brand

Ceylin del Carmen Alvarado ging er zaterdag in de Flandriencross met de zege vandoor. De wereldkampioene soleerde in Hamme naar de overwinning voor Denise Betsema en Manon Bakker. Leidster Lucinda Brand verloor flink wat tijd op Betsema, maar behield de leiding in de X20 Badkamers Trofee.



Als Betsema nog aanspraak wilde maken op de eindzege in de X20 Badkamers Trofee dan moest zij zaterdag in de Flandriencross tijd goedmaken op Brand. Een verschil van 58 seconden tussen de twee dames met nog twee manches te gaan was speelbaar, maar dan werd het wel tijd voor Betsema om vaart te maken.

Gretig begon de Texelse aan de cross, terwijl de Rotterdamse leidster zoals wel vaker geen fantastische start kende. Betsema kreeg Sanne Cant en Alvarado met zich mee, maar zag Brand ook weer snel aansluiten. Die laatste wist zelfs na de eerste ronde vijf seconden in het klassement uit te lopen op Betsema.

Daarna kenterde de wedstrijd. Eerst ging Betsema tegen de grond, daarna Brand. Vooraan ontstond een nieuwe situatie. Na een versnelling reed Alvarado ineens aan de leiding. Beetje bij beetje breidde zij haar voorsprong uit op eerste achtervolgers Cant en Bakker.

Vanuit de achtergrond kwam Betsema in de slotrondes steeds verder opzetten. In de laatste ronde was de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal weer de eerste achtervolgster op Alvarado, al zou ze uiteindelijk tekortkomen om de wereldkampioene nog te bedreigen.

Dankzij haar tweede plaats achter Alvarado deed Betsema wel uitstekende zaken voor het klassement. Concurrente Brand besloot de wedstrijd namelijk, nog achter Bakker, als vierde. Op Betsema moest zij in totaal 24 seconden prijsgeven.

X20 Trofee Hamme

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 45m21s

2. Denise Betsema op 19s

3. Manon Bakker op 25s

4. Lucinda Brand op 44s

5. Fem van Empel op 51s

6. Sanne Cant in z.t.

7. Annemarie Worst in z.t.

8. Marion Norbert Riberolle 1m01s

9. Aniek van Alphen 1m02s

10. Yara Kastelijn 1m19s