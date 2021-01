Betsema domineert in Wereldbeker Hulst, Brand en Alvarado mee op podium

Denise Betsema heeft op dominante wijze de eerste Wereldbeker-veldrit in Hulst op haar naam geschreven. De kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal was de Zeeuwse Perkpolder veruit de sterkte, getuige een solo die ze al in de tweede ronde op poten zetten. Lucinda Brand wist de tweede plaats te grijpen, voor Ceylin del Carmen Alvarado.

De kopstart was voor Sanne Cant, maar het was iets verder in de openingsronde voor echte verschillen ontstonden. Denise Betsema bepaalde het tempo en kreeg Annemarie Worst, Kata Blanka Vas en Ceylin del Carmen Alvarado mee. Wereldbeker-leidster Lucinda Brand kwam wat langzaam op gang, maar sloot in de tweede ronde aan bij de kopgroep. Marianne Vos (debuterend voor Jumbo-Visma) zat op een gaatje en zou nooit bij de kop komen.

In de tweede omloop nam Betsema wat afstand. Alvarado, Worst en Brand probeerden de kloof van 15 seconden te dichten, maar kwamen niet dichterbij. Door een fietswissel van Betsema leken de achtervolgers iets dichter te komen, maar de Texelse liep terug uit naar een voorsprong van 20 seconden. Ondertussen had Brand de tweede plaats ingenomen en Alvarado en Worst op 10 seconden gereden.

In de vijfde ronde (van de zeven) werd de top-3 duidelijk. Betsema leidde soeverein, gevolgd door Brand en Alvarado. Worst raakte vanwege een schuiver in het technische gedeelte op achterstand en moest genoegen nemen met plek vier. De strijd om de tweede plaats achter Betsema was nog spannend: Brand bleek daarin, ondanks een tuimelperte in de modder in de laatste ronde, net een maatje te sterk voor Alvarado.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 4 Hulst

1. Denise Betsema in 53m06s

2. Lucinda Brand op 1m02s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m09s

4. Annemarie Worst op 1m26s

5. Kata Blanka Vas op 1m57s

6. Clara Honsinger op 2m10s

7. Puck Pieterse op 2m22s

8. Sanne Cant op 2m23s

9. Manon Bakker op 2m41s

10. Fem van Empel op 2m50s