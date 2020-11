Lucinda Brand verslaat Alvarado en Betsema in Jaarmarktcross Niel

Lucinda Brand heeft de Jaarmarktcross van Niel gewonnen. Aan de finish versloeg ze Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema met wie ze in de loop van de wedstrijd voorop was geraakt.

Het parcours van de Jaarmarktcross kreeg voor deze editie een grondige facelift. De grote, lange weide aan de rivier de Rupel werd uit de omloop gehaald en de nieuwe route situeerde zich rond de kleigroeve van Niel, waar het door de regen van de laatste weken heel drassig was geworden. “Daar wordt het ploeteren en lopen”, voorspelde parcoursbouwer Erwin Vervecken. “Dit is waar Niel voorheen bekend om was en hoe ik de cross mij herinner uit mijn tijd als renner.”

Even na half twee werd het startsein gegeven aan de vrouwen en Annemarie Worst had de beste start. Ceylin del Carmen Alvarado en Eva Lechner schoven mee en ook Ellen Van Loy handhaafde zich in eerste instantie goed vooraan. Een schuiver sloeg de renster van Telenet Baloise echter weg. Nog in de eerste ronde pakten Alvarado, Worst en Yara Kastelijn een gaatje, maar nog voor het ingaan van de tweede ronde schoof alles in elkaar.

De sterkste vrouwen vinden elkaar

In die tweede omloop ging Worst dan onderuit en werd teruggeworpen door problemen met de aandrijflijn van haar fiets. Vooraan reden Alvarado en Denise Betsema weg. Zijn zagen vervolgens eerst Kastelijn aansluiten in de derde ronde en daarna de opgerukte Lucinda Brand in de vierde. Daarmee hadden de sterkste vrouwen van de wedstrijd elkaar gevonden. Brand forceerde lopend de tegenstand in het zand, waarna Kastelijn afhaakte.

Brand, Betsema en Alvarado begonnen gezamenlijk aan de laatste ronde, terwijl Kastelijn al op acht seconden volgde. Brand zette haar concurrentes stevig onder druk door hard door te trekken en met opnieuw een sterke passage door het zand. Betsema moest aan het eind een gaatje laten, waardoor Brand en Alvarado sprintten om de overwinning. Brand begon de spurt van kop af en nog voor de streep gaf Alvarado zich gewonnen. Betsema werd derde.

Jaarmarktcross Niel 2020

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand in 40m54s

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 1s

3. Denise Betsema op 3s

4. Yara Kastelijn op 30s

5. Annemarie Worst op 40s

6. Sanne Cant op 42s

7. Manon Bakker op 51s

8. Blanka Kata Vas op 1m21s

9. Laura Verdonschot op 1m30s

10. Fem van Empel op 1m45s

Tussenstand Superprestige Ladies Trophy

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 44 punten

2. Lucinda Brand – 41

3. Annemarie Worst – 39

4. Yara Kastelijn – 36

5. Denise Betsema – 33

6. Manon Bakker – 28

7. Laura Verdonschot – 26

8. Aniek van Alphen – 17

9. Sanne Cant – 16

10. Shirin van Anrooij – 13