Ceylin del Carmen Alvarado triomfeert na Nederlands onderonsje in Baal

Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Baal de GP Sven Nys op haar naam geschreven. De renster van Alpecin-Fenix klopte tijdens de eerste cross van het nieuwe jaar haar landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema.

Snelle start Betsema

In een zonnig Baal ging Betsema voortvarend van start. In de openingsronde wist ze zich samen met Alvarado af te scheiden van de rest. Brand kende een minder begin en volgde op korte afstand. Aan het einde van de openingsronde pakte zij 15 seconden bonificatie, waardoor ze 10 tellen inliep op leidster Brand.

In de tweede ronde kon Brand aansluiten bij de twee rensters aan kop. Op een glibberig parcours verloor Alvarado even de aansluiting, maar de wereldkampioene slaagde erin om weer de aansluiting te maken. Het leidende trio was aan elkaar gewaagd, maar na een fout van Betsema in de derde ronde op een hellende strook kon Alvarado afstand nemen. Brand reed het gaatje dicht en nam direct het initiatief over. Betsema knokte zich echter terug.

Driestrijd tussen Nederlandse dames

In de slotronde zou een driestrijd tussen de drie dames aan kop de beslissing brengen. Een ontketende Brand zette haar concurrentes onder druk. Alvarado kon volgen en wist kort erna over te nemen. Ze liet Brand kort achter zich, maar de renster van Baloise Trek knokte zich terug.

Alvarado liet het echter niet aankomen op een sprint met twee. De wereldkampioene maakte het verschil tijdens een afdaling en wist in de slotfase uit de greep van haar achtervolgster te blijven. Alvarado passeerde als eerste de finish en boekte hiermee haar zesde overwinning van het seizoen. Brand volgde op vier tellen als tweede. De Nederlandse vergroot wel haar leiding in de strijd om de X²O Badkamers Trofee.

X²O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag vrouwen – Baal – GP Sven Nys

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 39m52s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 4s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 19s

4. Fem van Empel (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 1m04s

5. Sanne Cant (IKO – Crelan) op 1m04s

6. Annemarie Worst (777) op 1m24s

7. Clara Honsinger (Cannondale) op 1m36s

8. Yara Kastelijn(Credishop – Fristads) op 1m53s

9. Manon Bakker (Credishop – Fristads) op 2m05s

10. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 2m34s

Volledige uitslag