Veldrijden op TV – de volledige kalender vrijdag 2 oktober 2020 om 16:33

Of we deze winter dikwijls onze laarzen mogen bovenhalen om in het veld van de crossen te genieten, blijft voorlopig een groot vraagteken. Gelukkig blijft het veldritaanbod op tv bijzonder groot. Alleen zie je door de bomen niet altijd even goed het bos. We helpen jullie graag met een handig overzicht!

September 2020

26-09-2020: Ethias Cross Lokeren

In live op VTM

In live op Eurosport

Online te volgen op GCN

Oktober 2020

03-10-2020: Ethias Cross Kruibeke

In live op VTM

In live op Eurosport

11-10-2020: Superprestige Gieten

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport en TV Drenthe

17-10-2020: Ethias Cross Beringen

In live op VTM

In live op Eurosport

24-10-2020: Superprestige Ruddervoorde

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport

31-10-2020: Trofee Veldrijden Oudenaarde

In live op Sporza

In live op Eurosport

November 2020

01-11-2020: Wereldbeker Overijse

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport en NOS online

08-11-2020: EK veldrijden Den Bosch

In live op Sporza

In live op Eurosport en NOS online



11-11-2020: Superprestige Niel

In live op Sporza

In live op Eurosport

14-11-2020: Ethias Cross Leuven

In live op VTM

In live op Eurosport

15-11-2020: Wereldbeker Tabor

In live op Sporza

In live op Eurosport en NOS online

21-11-2020: Superprestige Merksplas

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport

22-11-2020: Wereldbeker Koksijde

28-11-2020: Trofee Veldrijden Kortrijk

In live op Sporza

In live op Eurosport

29-11-2020: Wereldbeker Besançon

December 2020

05-12-2020: Superprestige Boom

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport

06-12-2020: Wereldbeker Dendermonde

In live op Sporza

In live op Eurosport en NOS online

12-12-2020: Trofee Veldrijden Antwerpen

In live op Sporza

In live op Eurosport

13-12-2020: Wereldbeker Zonhoven

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport en NOS online

19-12-2020: Superprestige Gavere

In live op Telenet

In live op Eurosport

20-12-2020: Wereldbeker Namen

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport en NOS online

22-12-2020: Ethias Cross Essen

In live op VTM

In live op Eurosport

23-12-2020: Kasteelcross Zonnebeke

26-12-2020: Superprestige Heusden-Zolder

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport

27-12-2020: Wereldbeker Diegem

29-12-2020: Trofee Veldrijden Loenhout

In live op Sporza

In live op Eurosport

30-12-2020: Ethias Cross Bredene

In live op VTM

In live op Eurosport

Januari 2021

01-01-2021: Trofee Veldrijden Baal

In live op Sporza

In live op Eurosport

02-01-2021: Cyclocross Gullegem

In live op Telenet Play Sports



03-01-2021: Wereldbeker Hulst

In live op Telenet

In live op Eurosport en NOS online

09-01 / 10-01-2021: BK veldrijden Meulebeke

In live op Sporza



09-01 / 10-01-2021: NK veldrijden Zaltbommel

In live (nog af te wachten)



11-01-2021: Cyclocross Otegem

In live op Telenet Play Sports



16-01-2021: Zilvermeercross Mol

In live op Telenet Play Sports



17-01-2021: Wereldbeker Villars

17-01-2021: Internationale Cyclocross Rucphen

?

23-01-2021: Trofee Veldrijden Hamme

In live op Sporza

In live op Eurosport

24-01-2021: Wereldbeker Hoogerheide

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport en NOS online

30-01 / 31-01-2021: WK veldrijden Oostende

In live op Sporza

In live op Eurosport en NOS



Februari 2021

03-02-2021: Ethias Cross Maldegem

In live op VTM

In live op Eurosport

06-02-2021: Superprestige Middelkerke

In live op Telenet en Proximus (allebei open net)

In live op Eurosport

07-02-2021: Trofee Veldrijden Lille

In live op Sporza

In live op Eurosport

13-02-2021: Ethias Cross Eeklo

In live op VTM

In live op Eurosport

14-02-2021: Trofee Veldrijden Brussel

In live op Sporza

In live op Eurosport

20-02-2021: Waaslandcross Sint-Niklaas

In live op Sporza

In live op Eurosport



21-02-2021: Internationale Sluitingsprijs Oostmalle

In live op Telenet Play Sports

Overzicht Wereldbeker

Rechtstreeks: deels op Telenet en Proximus (open net) / deels op Sporza

Rechtstreeks: Eurosport en NOS online Verzekeringen Trofee

Rechtstreeks: Sporza

Rechtstreeks: Eurosport Superprestige

Rechtstreeks: Telenet en Proximus (open net)

Rechtstreeks: Eurosport Ethias Cross

Rechtstreeks: VTM

Rechtstreeks: Eurosport Losse Crossen

Alleen in live op Telenet Play Sports (extra abonnement)

Dit overzicht blijven we actualiseren.