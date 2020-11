Lucinda Brand trekt goede vorm door met wereldbekerzege in Tábor

Lucinda Brand kan terugkijken op een zeer succesvol weekend. De renster van Telenet-Baloise Lions won zaterdag al de Urban Cross in Kortrijk en bleek vandaag de beste in de eerste wereldbekermanche van het seizoen in Tábor. Brand soleerde naar de zege, voor Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema.

Na een felbetwiste cross in Kortrijk en een zeer lange verplaatsing naar Tsjechië stond vandaag de eerste manche van de Wereldbeker veldrijden 2020-2021 op het programma. In Tábor, een stadje in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen, kregen de veldrijdsters een razendsnel intervalparcours voorgeschoteld.

Meerdere rensters komen ten val

Vlak na de start was er al de nodige consternatie, aangezien meerdere rensters ten val kwamen. Eva Lechner, Katie Compton en Loes Sels waren enkele slachtoffers en reden na de openingsronde al op een onoverbrugbare achterstand. Shirin van Anrooij moest met een zeer diepe wond en armbreuk zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Perrine Clauzel kende dan weer een vlekkeloze start en de 26-jarige Française nam brutaal de leiding. Clauzel – eerder deze maand al vijfde op het Europees kampioenschap veldrijden in Rosmalen – reed heel even voor de meute uit, maar werd al vrij snel weer bijgehaald door enkele achtervolgsters.

Betsema voert de forcing, Brand neemt over

Denise Betsema, die voor de verandering eens goed uit de startblokken was geschoten, reed naar voren en wist minutenlang een stevig tempo te ontwikkelen. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado rook het gevaar en ging mee en ook Lucinda Brand, Annemarie Worst en Blanka Kata Vas waren in staat om hun wagonnetje aan te haken.

In de tweede ronde werd het kaf van het koren gescheiden. De Nederlandse dames bleken ook in Tsjechië superieur en vooral Brand maakte indruk door op de powerstroken volle bak door te rijden. Betsema, Worst en Kata Vas werden onherroepelijk uit de wielen gereden en ook Alvarado had alle moeite van de wereld om het tempo te volgen.

Perfecte score

De wereldkampioene probeerde het tempo van Brand bij te benen, maar verloor steeds meer terrein en de solerende Brand begon met een voorsprong van twaalf seconden aan de voorlaatste ronde. Worst, Betsema en Kata Vas keken al tegen een achterstand van een halve minuut aan. Brand was op weg naar haar tweede zege in twee dagen tijd.

De renster van Telenet-Baloise Lions wist haar voorsprong nog verder uit te diepen en begon met een bonus van twintig seconden aan de zesde en laatste ronde. Dit bleek genoeg om de eerste wereldbekercross van het seizoen te winnen. Alvarado eindigde in haar regenboogtrui als tweede, Betsema wist Kata Vas te vloeren in de strijd om plek drie.

Worst moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats, Laura Verdonschot was de beste Belgische op een zevende stek. Sanne Cant kwam slechts als twaalfde over de streep, op meer dan twee minuten van Brand, die ook meteen de eerste leider is in de Wereldbeker.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021, Tábor

Uitslag vrouwen – Manche 1

Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) in 53m43s

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) op 24s

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 32s

4. Blanka Kata Vas z.t.

5. Annemarie Worst (777) op 50s

6. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) op 1m22s

7. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m31s

8. Alice Maria Arzuffi (777) z.t.

9. Anna Kay (Starcasino CX Team) op 1m45s

10. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads) op 1m53s