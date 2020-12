Tom Pidcock verrast Mathieu van der Poel in Superprestige Gavere

Tom Pidcock heeft heel verrassend de Superprestige-manche van Gavere op zijn naam geschreven. De 21-jarige Britse kampioen wist te stunten door wereldkampioen Mathieu van der Poel te verslaan. Aan de eindstreep bedroeg het verschil tussen Pidcock en de kopman van Alpecin-Fenix meer dan vijftien seconden.

Goed begin Pidcock

De kopstart was van Tom Pidcock, die al in de eerste ronde een gaatje sloeg met de rest. Na de eerste ronde was het verschil vijf seconden met een groepje, aangevoerd door Mathieu van der Poel. De wereldkampioen dichtte het gat vervolgens met Toon Aerts in zijn wiel. De drie waren erg aan elkaar gewaagd op het modderparcours.

Een viertal volgde halverwege op ongeveer vijftien seconden van de koplopers. Dat waren Eli Iserbyt, Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Veel dichterbij kwamen zij echter niet. Vooraan moest Aerts in ronde vijf (van de acht) even afhaken bij Van der Poel en Pidcock. De Nederlander had een lastige kluif aan de kleine Brit, die knap stand hield op de lastige stroken.

Pidcock rijdt Van der Poel op achterstand

Sterker nog, Pidcock nam meermaals het initiatief en zette zo Van der Poel stevig onder druk. In de zesde ronde wist Pidcock een serieus gat te slaan met de wereldkampioen, die bergop even een voetje aan de grond moest zetten en zo het verschil zag oplopen. De voorsprong van de Brit liep, bij het ingaan van de voorlaatste ronde, op naar veertien seconden en dat verschil hield hij vast.

Wat Van der Poel ook probeerde, hij kwam op de zware (modder)beklimmingen niet dichterbij. Pidcock, die pas drie crossen in de benen had tot deze zondag, wist zijn voorsprong overtuigend te consolideren. De toekomstige prof van INEOS Grenadiers won eerder dit jaar ook al de Giro d’Italia U23 op de weg en op zijn palmares mag hij nu ook de zware Superprestige van Gavere bijschrijven.

Het betekent bovendien de allereerste zege van Pidcock in een klassementscross tussen de profs. Van der Poel moest een dag na zijn zege in Antwerpen genoegen nemen met de tweede plaats, op ruime achterstand gevolgd door Toon Aerts.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 6 in Gavere

1. Tom Pidcock in 58m11s

2. Mathieu van der Poel op 25s

3. Toon Aerts op 44s

4. Eli Iserbyt op 54s

5. Lars van der Haar op 1m01

6. Michael Vanthourenhout op 1m13s

7. Quinten Hermans op 1m31s

8. Corné van Kessel op 2m47s

9. Thomas Mein op 3m24s

10. Daan Soete op 3m33s