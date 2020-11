Iserbyt zegeviert in Kortrijk, Van Aert derde bij rentree in het veld

Eli Iserbyt heeft zaterdag in Kortrijk de Urban Cross gewonnen. De Europees kampioen ontdeed zich in de slotfase van Lars van der Haar en Wout van Aert, waarna hij zijn vijfde zege van het seizoen boekte. Van der Haar werd tweede, Van Aert bij zijn rentree in het veld derde.



Van Aert temperde voor zijn rentree in het veldrijden de verwachtingen. Na een rustperiode en slechts twee weken aan training zou het alleen maar logisch zijn als anderen voor hem eindigen, meende de Kempenaar.

Vanthourenhout aan de leiding in openingsfase

Toch kwam de renner van Jumbo-Visma goed voor de dag in de Urban Cross Kortrijk. In de tweede ronde zette Van Aert al samen met Lars van der Haar, Corné van Kessel en Eli Iserbyt de achtervolging in op leider Michael Vanthourenhout, die er in de eerste ronde tussenuit glipte en direct een handvol seconden pakte.

In de rondes die volgden breidde Vanthourenhout zijn voorsprong uit tot 20 seconden. Bij de achtervolgers verrichten vooral Van de Haar en Van Kessel het werk. Iserbyt wilde als ploeggenoot van Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal niet meedraaien, Van Aert hield zich dan weer koest in het wiel van Iserbyt.

Van Aert versnelt in vijfde ronde

Aan het einde van de vijfde ronde leken Toon Aerts, Quintan Hermans en Ryan Kamp zich bij het selecte groepje achtervolgers te voegen, maar toen versnelde Van Aert. Iserbyt kon volgen, Van der Haar kwam in moeilijkheden en Van Kessel moest zelfs lossen.

Van Aert, Iserbyt en Van der Haar passeren Vanthourenhout na lekke band

Mede door een lekke band van Vanthourenhout wisten de drie achtervolgers het gat snel te dichten. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal verdween daarna van het front en de strijd om de zege leek daarna tussen Van Aert, Iserbyt en Van der Haar te gaan.

Iserbyt rijdt weg in slotfase

Op twee rondes van het einde ging de Europees kampioen er vandoor. Van Aert en Van der Haar moesten een gaatje laten, die even later door een fout van Van Aert nog iets groter werd. Met een voorsprong van zes seconden begon Iserbyt vervolgens aan de laatste ronde.

Winst voor Iserbyt, Van Aert derde

Zijn zege kwam in het slot niet meer in gevaar. Met een geruststellende voorsprong op zijn naaste belagers kon de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het laatste rechte stuk zijn overwinning vieren. Van der Haar werd uiteindelijk tweede, Van Aert moest na een nieuwe fout in de slotronde Van der Haar laten gaan en werd derde.

Urban Cross Kortrijk

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1um01m22s

2. Lars van der Haar (Telenet-Fidea Lions) op 7s

3. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 27s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

5. Quinten Hermans (Tormans CX) op 50s

6. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 51s

7. Corné van Kessel (Tormans CX) op 56s

8. Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) op 58s

9. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m08s

10. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix) op 1m12s